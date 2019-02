Opposition hat es mit der Stichkanal-Brücke eilig

Roland Becker

Velten (MOZ) „Mich hat schockiert, wie marode die Brücke über den Stichkanal ist“, sagte Marcel Siegert (Pro Velten), als es am Donnerstag im Stadtparlament um einen Neubau an dieser Stelle ging. Die Stadtverwaltung hatte das aus 2016 stammende und umfangreiche Brückengutachten den Abgeordneten erst wenige Stunden vor der Sitzung zukommen lassen. „Die Brücke müsste komplett gesperrt werden“, meinte Petra Künzel (DUO) nach dem Studium der Unterlagen. Das heißt: Ihrer Meinung nach dürfte das Bauwerk auch von Fußgängern und Radlern nicht mehr überquert werden. Daher forderte sie, „so rasch wie möglich einen Neubau zu errichten, der auch für den Schwerlastverkehr geeignet ist“. Spätestens 2022 solle die Brücke fertig sein.

Damit zeigte sich Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) absolut nicht einverstanden: „Mit so einem Aus-dem-Bauch-Gefühl kann man an solch ein Projekt nicht herangehen.“ Es bedürfe einer Machbarkeitsstudie, in der verkehrstechnische Belange und Verkehrszählungen ausgewertet und daraus resultierend mehrere Bau-Varianten vorgestellt würden. Die Studie solle 2020 in Auftrag gegeben werden. Vor 2021 dürfte damit das Projekt nicht in Angriff genommen werden können. Siegert regte daher an, sofort in die konkrete Planung einzusteigen. Auch dabei könnten mehrere Varianten erarbeitet werden. Er mahnte zur Eile, weil in dem Gutachten vom 16. Mai 2016 empfohlen werde, die Brücke abzureißen. Eine Mehrheit fanden diese Vorschläge, den Neubau zu beschleunigen, allerdings nicht. Daher bleibt es dabei: 2020 wird eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die im selben Jahr noch vorliegen muss. Wann mit dem Bau begonnen wird, dazu enthält der gefasste Beschluss keine konkreten Angaben. 15 Abgeordnete stimmten zu, fünf enthielten sich.