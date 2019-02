Mahomes zum wertvollsten NFL-Spieler gewählt

DPA

Atlanta (dpa) Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs ist als wertvollster Spieler der Football-Profiliga NFL geehrt worden.

Der 23-Jährige erhielt die offizielle Auszeichnung der Nachrichtenagentur AP am Vorabend des Super Bowls bei einer Gala in Atlanta. Zudem wurde er auch zum Offensivspieler des Jahres gekürt.

Mahomes hatte während der Hauptrunde in seiner erst zweiten NFL-Saison 50 Touchdowns geworfen. Diese Marke hatten vor ihm nur Peyton Manning und Tom Brady erreicht. Im Playoff-Halbfinale scheiterte Mahomes mit den Chiefs in einem spektakulären Spiel knapp mit 31:37 an Bradys New England Patriots, die am Montag (0.30 Uhr/ProSieben/DAZN) im Super Bowl auf die Los Angeles Rams treffen.