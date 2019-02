Bildungsausschuss berät über Bürgerhaushalt

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Wegen der bislang eher geringen Beteiligung am Bürgerhaushalt wurde im Bildungsausschuss über Verbesserungen diskutiert, um mehr Bürger zu erreichen.

„350 Stimmen sind eindeutig zu wenig“, brachte die Ausschussvorsitzende Nicole Walter-Mundt die Enttäuschung über den zweiten Bürgerhaushalt Oranienburgs im vergangenen Jahr auf den Punkt. Tatsächlich sind Veränderungen bereits auf den Weg gebracht. Möglich wird beispielsweise eine Online-Abstimmung. In diesem Jahr kommt dafür zunächst eine Übergangslösung zum Einsatz, bevor in Zukunft über Bürgeraccounts auch andere Verwaltungsaufgaben erledigt werden können, sagte Finanzdezernent Christoph Schmidt-Jansa (CDU).

Es ging um kleine und große Verbesserungen, vor allem aber hielten die meisten Ausschussmitglieder die bisherige Bewerbung für unzureichend. Das Stadtmagazin mit dem Amtsblatt erreiche nicht alle Bürger, ein graues Werbeplakat mit weißer Aufschrift an der Havel sei untergegangen. In Hohen Neuendorf und Hennigsdorf seien dagegen viele Werbeplakate aufgehängt worden.

Meike Kulgemeyer (SPD) schlug vor, die zur Abstimmung kommenden Vorschläge für den Bürgerhaushalt früher bekannt zu machen. Viele Bürger, deren Ideen nicht zum Zuge kamen, seien aus Frustration nicht zur Abstimmung gegangen, sagte sie. Enrico Geißler (Linke) schlug vor, einen einmalig tagenden Unterausschuss über die Einreichungen befinden zu lassen. Das lehnte Janine Hutschreuther (CDU) ab und verlangte „mehr Einfachheit“. Sie kritisierte zudem, dass sich Stadtverordnete mit Vorschlägen beteiligt hatten. Mit dem Bürgerhaushalt sollten doch gerade diejenigen erreicht werden, die sonst keine politischen Ämter inne haben, sagte sie.

Nicht durchsetzen konnte sich die Linke im Bildungsausschuss mit ihrem Antrag zum Doppelhaushalt 2019/2020, den Etat des Bürgerhaushalts auf 200 000 Euro zu verdoppeln. Allerdings stimmten in dem Ausschuss auch nur die drei SPD-Mitglieder für den gesamten Doppelhaushalt. Alle anderen enthielten sich.

Alle Vorschläge zum Bürgerhaushalt sollen am 8. September in einem Sonderamtsblatt veröffentlicht werden. Vom 10. bis 28. September kann im Bürgeramt abgestimmt werden. Zudem findet am 28. September um 16 Uhr eine öffentliche Abstimmungsveranstaltung im Bürgerzentrum statt. Auch eine Abstimmung per Brief wird möglich sein.