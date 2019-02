Allee nach Nietwerder in vier Jahren abgeholzt

Siegmar Trenkler

Nietwerder (MOZ) Vier Jahre – so lange wird es dauern, alle Bäume an der Allee nach Nietwerder abzuholzen. Noch fehlt laut Stadtsprecherin Michaela Ott aber die Genehmigung des Landkreises, um mit dem Vorhaben anfangen zu können.

Aktuell steht demnach das Einvernehmen der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) und des Naturschutzfachbeirats aus. Erst, wenn die UNB für den eingereichten konzeptionellen Vorschlag die Genehmigung erteilt, werde mit den Fällarbeiten begonnen, gab Ott auf Nachfrage bekannt.

Geschlagen werden dürfen Bäume aus Artenschutzgründen aber nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar. Die Fontanestadt könnte daher frühestens ab Oktober mit der Umsetzung beginnen. Der Umbau soll dann insgesamt vier Jahre dauern. Dabei werden abschnittsweise jährlich rund 60 alte Bäume gerodet und wieder ersetzt. Die Nachpflanzungen erfolgen im gleichen Abstand wieder beidseitig, wie Ott bestätigt. Entsprechend der Vorgaben der UNB und den Empfehlungen der Fachabteilung für Stadtplanung und des Baumwartes wird dabei auf eine stressresistente Ahorn-Art gesetzt.

Obwohl die neuen Bäume wesentlich jünger sind, sollen die Nachpflanzungen im Verhältnis 1:1 erfolgen. Als Ausgleich werden dafür Bäume mit einer höheren Qualität gepflanzt, so Ott, was sich etwa im Stamm­umfang zeigen werde. Zudem werden auch etwas ältere Bäume nachgepflanzt. Sie sollen demnach ein Alter von zehn bis zwölf Jahren haben.

Dass die alten Spitzahorne an der Allee gefällt werden müssen, steht schon länger fest. Nur einzelne Gehölze entlang der Straße abzuholzen und durch neue zu ersetzen, ist laut Neuruppins Baudezernent Arne Korhn indes keine Möglichkeit. Zum einen sei der Zustand aller Bäume zu schlecht. Zum anderen sei es auch nicht sinnvoll, einzelne Bäume zwischen den bestehenden nachzupflanzen, da diese dann beispielsweise durch fehlendes Licht zu stark in ihrem Wachstum beeinträchtigt würden.

Wie es generell mit dem Baumbestand in der Stadt weitergehen soll, wird am 14. Februar bei einer Sondersitzung des Bau- und Wirtschaftsförderausschusses besprochen. Im Ratssaal der Stadtverwaltung an der Karl-Liebknecht-Straße dreht sich dann ab 18.30 Uhr alles um den Baumumbau in Neuruppin.