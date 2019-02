Zehdenicker Einzelhändler organisieren Weihnachtsmarkt in Eigenregie

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Sieben Wochen nach dem Zehdenicker Weihnachtsmarkt trafen sich Mitglieder der Initiative Innenstadtentwicklung zum ersten Treffen im neuen Jahr.

Neben den Informationen der Stadtverwaltung zu Bauvorhaben und Veranstaltungen stand das Thema Weihnachtsmarkt im Mittelpunkt des Treffens. Nach 15 Jahren wird der Zehdenicker Weihnachtsmarkt 2019 nicht mehr in die Hände einer externen Veranstaltungsagentur gelegt werden. „Viele Zehdenicker hatten sich immer wieder eine deutliche Veränderung gewünscht, hin zu einer mehr weihnachtlichen Stimmung, ohne großen Rummel und mit mehr regionalen Angeboten“, so die Wirtschaftsförderin der Stadt, Uta Kupsch.

Bereits im Herbst 2018 war über eine Alternative nachgedacht worden. So gab es 2018 erstmals zwei Weihnachtshöfe. Einen neuen Akzent setzten die Baumstamm-Laternen. Auch das musikalische Angebot, unter anderem mit dem gemeinsamen Weihnachtssingen vor dem Rathaus, war nach Einschätzung Kupschs von vielen Besuchern sehr positiv aufgenommen worden.

Der Weihnachtsmarkt 2019 steht unter dem Motto „Von den Zehdenickern – mit den Zehdenickern – für die Zehdenicker und Gäste der Stadt“. Traditionell wird er wieder am zweiten Adventswochenende stattfinden, neu ist jedoch die Überlegung, das Angebot auf den Sonnabend zu konzentrieren. Dafür wird es seitens der Einzelhändler eine lange Einkaufsnacht geben.

„Das kann nur gelingen, wenn sich viele Zehdenicker – sowohl aus der Kernstadt als auch aus den Ortsteilen, ob Privatpersonen, Unternehmer, Vereinsmitglieder oder Jugendliche, aktiv in die Vorbereitung und Organisation einbringen“, so Kupsch. In der Runde wurde der erste Startschuss dazu gegeben. So soll der Weihnachtsmarkt mit vielen verschiedenen Angeboten in die Innenstadt locken. Die Anzahl der Weihnachtshöfe soll erhöht werden, die Einzelhändler können die Flächen vor ihren Geschäften zur Präsentation nutzen.

Gesucht werden unter anderem auch Kreativangebote für Erwachsene und Kinder. Wer möchte seinen Hof in einen Weihnachtshof verwandeln oder stellt ihn zur Nutzung durch Dritte zur Verfügung? Wer unterstützt mit Technik, Arbeitskraft oder Material? Wer hat Wald und kann Holzstämme für die vielen Baumstammlaternen zur Verfügung stellen, die dann die Innenstadt in ein Lichtermeer verwandeln? Das sind nur einige der vielen Fragen, die in den kommenden Monaten zu klären sind.

Über Ideen, Anregungen und Unterstützungsangebote freuen sich ab sofort die Mitarbeiterinnen der Tourist-Info beziehungsweise die Wirtschaftsförderin der Stadt. Am Donnerstag, 28. Februar, wird es ein öffentliches Arbeitstreffen geben. Für 19 Uhr sind alle Interessierten, aktiven Unterstützer und Förderer sowie alle, denen die Entwicklung der Stadt am Herzen liegt, in die Klosterscheune eingeladen. Dann sollen gemeinsam die nächsten Schritte festgelegt und Arbeitsaufgaben verteilt werden. Denn nur gemeinsam kann dieses Projekt erfolgreich umgesetzt werden. Weitere Auskünfte gibt Uta Kupsch unter Telefon 03307 4684 231 oder per E-Mail unter u.kupsch@zehdenick.de.