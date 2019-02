Schwerpunkte des Stic 2019 sind Breitband und Digitalisierung

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das Thema Fachkräftesicherung nimmt in der Arbeit der Stic-Wirt­schafts­förder­gesellschaft Märkisch-Oderland immer breiteren Raum ein. Zunehmend organisiert die Gesellschaft auch Firmenübernahmen, wo ein Nachfolger fehlt. „So konnten wir seit 2015 19 Übernahmen begleiten“, sagte Stic-Wirt­­schafts­­förder­gesell­schaft-Geschäftsführer Andreas Jonas am Donnerstagabend beim Neujahrsempfang. DStic ist Regionale Erstberatungsstelle für das Bundesförderprogramm „Unternehmenswert Mensch“, informierte Jonas.

Erfolgreich war das Jobdating im September, wo das Stic 14 Unternehmen und 200 Job-Suchende zusammenbrachte, und nach unvollständiger Übersicht mindestens vier Verträge unterschrieben worden sind. Deshalb ist am 20. März die nächste Börse mit möglichst breiterer Beteiligung geplant. „Wir bieten das Jobdating ab sofort zweimal im Jahr an“, sagte Jonas.

Er will auch polnische Pendler zum Aussteigen aus dem RB 26 in Strausberg bewegen. So sollen Olga Bowgierd und Dominika Komorowska vom Deutsch-Polnischen Service- und Beratungscenter Aushänge mit Stellenangeboten für die Bahnhöfe der Ostbahn entwerfen. Auf ihnen sollen die polnischen Fachkräfte lesen, dass sie nicht bis Berlin fahren müssen, um in Deutschland zu arbeiten. Ansiedlungswilligen polnischen Unternehmen sollen im Stic Büros angeboten werden.

Inhaltliche Schwerpunkte der Wirtschaftsförderung für 2019 sind der Breitbandausbau und die Digitalisierung. So kündigte der Wirtschaftsbeigeordnete des Landrats, Rainer Schinkel, an, dass allein 159 Millionen Euro in die Internet-Highways investiert würden: „Wir haben die Lose ausgeschrieben. Im Oderbruch wird e-discom bauen, im berlinnahen Raum die Telekom.“

Auch im Stic selbst wird investiert. So soll zunächst der Zaun entlang Grenzweg und Garzauer Chaussee neu gebaut werden. Die Dächer der Gebäude TP2 und 3 werden erneuert. Es beginnen Vorplanungen für die Erweiterung des Stic um 60 Büros und eine 500 bis 1000 Quadratmeter große Halle. Für das neue TP5 werde der Landkreis 7,9 Millionen Euro in die Hand nehmen.

Großen Beifall fanden auf dem Neujahrsempfang nicht nur die Erfolgszahlen der Wirtschaftsförderung, sondern auch das auf Großbritannien zugeschnittene Buffet, mit dem die Wirtschaftsfördergesellschaft auf den Brexit anspielte. (js)