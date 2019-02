Gymnasiasten lernen in weißer Pracht

red

Kals/Wriezen (red) Während sich andere mit Beginn der Winterferien in die Skigebiete aufmachen, kehrt eine Gruppe der Johanniter-Schulen an diesem Wochenende aus dem österreichischen Kals zurück. Darauf machte Lehrer Mathias Lillge aufmerksam, der als Begleiter mit dabei ist. „Wenn 35 Schüler nach einer anstrengenden Unterrichtswoche mit ihrem Sportlehrer Tom Schwenk gut gelaunt zu einer Reise aufbrechen, muss es sich um eine ganz besondere handeln“, schrieb er per E-Mail aus Kals am Fuße des Großglockner-Massivs. Nach anstrengender Nachtfahrt im Bus seien alle wohlbehalten in der weißen Pracht angekommen. Nachdem der erste Tag mit Einräumen, Skiausleihe, Regeltest und allerlei Organisatorischem gefüllt war, ging es am zweiten das erste Mal auf die Piste. Unterstützt von den Ski-Lehrern Ulrike und Helmut sowie dem ehemaligen Johanniter-Gymnasiasten Moritz von Laer wurden je nach Erfahrung und Können Gruppen eingeteilt. „Ganz toll: Mitglieder der leistungsstärksten Gruppe unterstützen die Anfänger.“ Damit konnten auch sie schnell Erfolge erringen, was sich in hoher Motivation und Leistungsbereitschaft niederschlage, so Lillge.