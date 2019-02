Neuer Salon beim alten Bahnhof

Christina Sleziona

Zechin (MOZ) Seit 28 Jahren ist Britta Gröne Friseurin. Die 44-Jährige hat sich mit ihrem Salon in der Hauptstraße 14 bereits vor Jahren selbstständig gemacht. Nun wagt sie den nächsten Schritt: Anfang März möchte sie im Neubau gegenüber dem alten Bahnhof einen eigenen Friseursalon eröffnen.

Britta Gröne schaut lächelnd aus dem großen Panoramafenster ihres neuen Friseursalons in der Kienitzer Straße 1b in Zechin. So kann sie beobachten, wie die letzten zwei Handwerker am Eingang zum Grundstück noch ihre letzten Werkzeuge zusammenpacken bevor es auch für sie nach Hause geht. Ein wenig Schutt ist noch von den Bauarbeiten auf dem schmalen Weg des Vorgartens zurückgeblieben. Ansonsten weist nichts mehr auf die Baustelle hin, die das vergangene halbe Jahr den Garten von Britta Gröne beschlagnahmte.

Jetzt steht – direkt neben ihrem Einfamilienhaus, das sie mit ihrem Mann Marco, zwei Hunden und zwei Katzen bewohnt – ein gerade einmal 48 Quadratmeter großes Haus. Das reiche für ihre Zwecke völlig aus, ist die Zechinerin überzeugt. Es bietet genau so viel Platz, dass ein kleiner Salon mit Küche, Hauswirtschaftsraum und Bad hineinpasst.

Sicherlich hätte sie auch weiterhin in ihrem alten Standort in der Hauptstraße 14 Haare schneiden, waschen, färben können. „Doch warum Miete bezahlen, wenn ich auch in ein eigenes Geschäft investieren kann?“, war die Frage, die Britta Gröne seit Jahren nicht mehr losließ. Mit der Entscheidung zum Hausbau im August 2018 wurde es dann richtig stressig: „Mein Mann Marco hat zwischenzeitlich auch als Maurer mit geholfen, ich musste Gott sei Dank nicht ran. Aber allein die Überwachung der Baustelle nach der Arbeit war schon ermüdend genug“, erzählt die Zechinerin. Besonders die undichten Abwasserleitungen hielten sie über Wochen auf Trab.

Heute ist sie mit dem Blick auf das fertige, minzgrüne Haus stolz darauf, diesen Schritt gewagt zu haben – auch wenn noch keine Kundenzahlen für den Erfolg sprechen. „Mein Vater und mein Mann haben mich zu diesem Schritt ermutigt. Ich allein hätte mich das nicht getraut“, erzählt sie während sie den Blick durch den Salon schweifen lässt.

Die Eröffnung wird erst am 2. März gefeiert. Trotzdem scheint hier schon alles an Ort und Stelle zu stehen, bereit für den kommenden Dauereinsatz: Drei schwarze Ledersessel und ein Waschstuhl mit integrierter Massageeinheit nehmen den meisten Platz im größten Raum des Geschäfts ein.

Eierschalenweiße Wände mit großen Spiegeln lassen den Raum größer erscheinen, eine ebenso weiße Rezeptionstheke soll den Kunden am Eingang empfangen. Allein eine Trockenhaube müsse noch an die Wand montiert werden, ergänzt die Friseurin.

Einen Kredit von 90 000 Euro war für den Hausbau samt der Möblierung von Nöten. Angst davor, dass die Rechnung in Zukunft nicht aufgeht, habe die Zechinerin aber nicht. Dafür habe sie sich einen zu großen, soliden Kundenstamm aufgebaut, mit dem sie schon lange per Du ist.

Kein Wunder, habe der Gang zum Friseur doch auch immer einen therapeutischen Effekt bei ihren Kunden. „Einige von ihnen erzählen mir sogar Sachen, die ich eigentlich gar nicht wissen will. Aber so erfährt man auch immer wieder Neues und man wird sich immer vertrauter“, so Gröne. Auch mit dem Bürgermeister Dieter Rauer, der sie regelmäßig in ihrem jetzigen Salon besucht, kann sie beherzt scherzen. „Einmal hat er mich gefragt, ob ich ihn erneut wählen würde und als ich nein sagte, schaute er mich verdutzt an. Aber ich meinte dann nur, dass man sich ab einem gewissen Alter auch einmal ausruhen dürfen solle. Von einer erneuten Kandidatur hat er sich aber dennoch nicht abhalten lassen.“

Falls alle Stricke reißen, haben sie und ihr Mann aber auch ein Plan B: „Wir könnten das Haus auch als Ferienwohnung vermieten. Aber eigentlich hoffe ich stark darauf, dass es so weiter geht wie es vorher war.“ Selbst die alten Öffnungszeiten möchte sie ab dem 4. März für ihr neues Geschäft beibehalten.