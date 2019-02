Vom Status „Sekte“ zum Vorbild

Anna Pröschild

Fürstenwalde (MOZ) Am Dienstag, den 12. Februar, berichtet Cornelia Boschan, ehemalige Geschäftsführerin und Mitglied des Gustav-Adolf-Werks (GAW) Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, im Dom St. Marien über die evangelische Kirchgemeinde in Togliatti (Russland). Die Gemeinde engagiert sich für junge Menschen mit Behinderungen. Die Veranstaltung findet um 19 Uhr im Rahmen der Vortragsreihe „Treff im Dom“ statt.Anna Pröschildsprach mit der Berlinerin und ihrem Mann, Reinhard Hoffrichter, über die Entwicklung dieser erfolgreichen Projektarbeit.

Frau Boschan, Sie waren bis zum Sommer letzten Jahres als Geschäftsführerin des GAW in Berlin beschäftigt und sind heute weiterhin Mitglied in dem Diasporawerk. Welche Aufgaben nimmt das GAW wahr?

Das Gustav-Adolf-Werk unterstützt weltweit evangelische Kirchgemeinden in der Minderheitensituation (und Diaspora bedeutet auf griechisch Zerstreuung). Es hilft beispielsweise beim Gemeindeaufbau, bei Bau- oder Renovierungsaufgaben, und bei sozial-diakonischen Projekten. Und dafür sammelt es Spenden. Unser Schwerpunkt liegt bei unseren Nachbarn in Osteuropa.

In Russland werden evangelische Christen schnell als Sekte eingestuft. Wie schafft es die Gemeinde in Togliatti dem entgegenzuwirken?

Boschan: In Togliatti ist es gelungen, ein Gemeindehaus mit Hilfe des GAW und anderer deutscher Hilfsorganisationen zu kaufen. Dadurch sind sie in der Öffentlichkeit sichtbar.

Vor allem durch die erfolgreiche diakonische Arbeit werden sie in der Stadt und in der Gesellschaft nun positiv wahrgenommen. Die Gemeinde wächst sogar.

Was ist das Besondere der Behindertenarbeit in Russland und in der 1000 Kilometer südöstlich von Moskau liegenden kleinen Kirchgemeinde?

Hoffrichter: Die Situation in Togliatti ist vergleichbar mit der Behindertenarbeit in Westdeutschland vor circa 50 bis 60 Jahren. In Russland werden Menschen als Schwerbehinderte eingestuft, die bei uns als leicht behindert gelten und im Zuge der Integration/Inklusion oftmals gar nicht in Behinderteneinrichtungen betreut werden. Menschen mit Behinderungen erhalten vom russischen Staat umgerechnet circa 120 Euro Rente. Eine weitere Unterstützung und damit eine Teilhabe an der Gesellschaft bleibt ihnen verwehrt. Mir ging es darum zu zeigen, dass es auch für diese Menschen Möglichkeiten der Förderung und damit der Teilhabe gibt - zum Beispiel durch den Einsatz technischer Hilfsmittel.

Wie entstand der Kontakt zur evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde in Togliatti im russischen Verwaltungsgebiet Samara an der Wolga?

Hoffrichter: Ich ging 2008 in Rente. In Berlin habe ich zuvor als Leiter von Behinderteneinrichtungen gearbeitet und suchte eine Aufgabe, um mich ehrenamtlich im Bereich Behindertenarbeit speziell in Russland zu engagieren. Dem Land galt schon immer meine Liebe.

Boschan: Sich in Russland zu engagieren, ist im Allgemeinen weniger beliebt, viele Leute interessieren sich eher für Projekte im Westen. Wir fragten dann beim GAW nach. Pfarrer Friedhelm Brockmann berichtete von dem Vorhaben der russischen Pastorin Tatjana Shiwodjorowa mit Behinderten zu arbeiten.

Wie kam die Pastorin ausgerechnet auf das Engagement für Menschen mit Behinderungen?

Boschan: Den Anfang haben Eltern in Togliatti vor zehn Jahren gemacht. Sie suchten bei Pastorin Tatjana Shiwodjorowa Unterstützung für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige.

In welcher Form hilft die Kirchgemeinde vor Ort?

Boschan: Im Gemeindehaus werden Angebote organisiert. Zum Beispiel eine Keramik-, Näh- und Puppenwerkstatt sowie eine Kochschule und ein Projekt zur Gartenarbeit. Es gibt eine Zusammenarbeit mit einem Hippotheraphiezentrum zum therapeutischen Reiten. Ausflüge ins Schwimmbad unternimmt man gemeinsam. Eine Kunsttherapeutin kommt stundenweise. Die Gemeinde organisiert auch einen Fahrdienst. Reisen nach Deutschland waren ein Höhepunkt. Man lernte die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen kennen. Die Mütter der behinderten Jugendlichen arbeiten ehrenamtlich mit. Sie kochen, nähen und putzen. Die Pastorin ist auch Tanzpädagogin und sie hat sogar eine sozialpädagogische Ausbildung berufsbegleitend absolviert. Die Gemeinde feierte im vergangenen Jahr ihr 15-jähriges Bestehen und zehn Jahre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen.

Herr Hoffrichter, wie konnten Sie in den zehn Jahren helfen?

Ich stand beratend zur Seite und berichtete von der Arbeit mit behinderten Menschen in Deutschland. Dafür bekam ich anfangs ungläubiges Staunen. Aus diesem Grund habe ich mehrfach für Gruppen aus Togliatti Besuche in Berliner Behinderteneinrichtungen organisiert. Ich empfahl, einen ständigen Treffpunkt einzurichten zum gemeinsamen Austausch und zur Beratung. Es entstand der „KIT“ (Klub Initiative Togliatti).

Werden die Kirchgemeinde und deren Engagement heute anders wahrgenommen?

Boschan: Das Engagement gilt als beispielhaft. Die Initiative hat sich in der Stadt und über die Stadtgrenzen hinweg herumgesprochen. Die Arbeit wird wertgeschätzt. Welche weitere Ausstrahlung das Projekt hat, ist bei meinem Vortrag zu erfahren.