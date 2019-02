Pariser Flair in der Orangerie

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh‘n, und dann werden tausend Märchen war“, sang Zarah Leander einst mit dem Ufa-Tonfilmorchester für den Film „Die große Liebe“ (1942). Die Ufa-Film- und Musikindustrie und ihre schillernden Stars wie Lilian Harvey, Johannes Heesters oder eben Zarah Leander haben eine Epoche geprägt. Musik-, Operetten- und Revuefilme erlebten in den 1930er- und 40er-Jahren einen Boom. Mit seinem Programm „Die goldene Zeit der Ufa“ zeigt das Duo Pariser Flair am Sonntag ab 15 Uhr in der Orangerie im Schlosspark eine romantische und nostalgische musikalische Revue dieser glamourösen Ära und zeichnet das Portrait einer zwiespältigen Zeit.

Auf der Orangerie-Bühne werden Mezzosopranistin Marie Giroux und Jenny Schäuffelen (Akkordeon und Klavier) von Tenor Joseph Schnurr unterstützt, der auch Gitarre spielt. „Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre“ von Friedrich Hollaender wird ebenso erklingen wie Werner Richard Heymanns „Ein Freund, ein guter Freund“ und „Oh Gott, wie sind wir vornehm“ von Eduard Künnecke.

Die heutige UFA GmbH wurde im Jahr 1917 als Ufa, Universum Film AG, gegründet und bestand als solche bis 1991. Die heutige Ufa Film- und Fernsehproduktion in Potsdam ist eine Bertelsmann-Tochter.

Karten gibt es in der Tourist-Info am Schlossplatz, Telefon 03301 6008110 und bis zirka 14.30 Uhr in der Orangerie.