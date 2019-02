AfD-Landesliste komplett - Demonstration gegen Parteitag

dpa

Rangsdorf (dpa) In die Landtagswahl am 1. September geht die Brandenburger AfD mit einer Landesliste, auf der 36 Kandidaten stehen. Die Plätze 29 bis 36 wurden am Samstag auf einem Landesparteitag in Rangsdorf (Teltow-Fläming) gewählt. Beim ersten Wahl-Parteitag Anfang Januar hatten nur 28 der mehr als 80 Kandidaten die erforderliche Mehrheit bekommen. Das damals angewandte Verfahren hatte zu einem Wahl- und Auszählmarathon von 21 Stunden geführt. Diesmal stellten sich die Bewerber ab Platz 29 zur Wahl.

Der Landesvorsitzende Andreas Kalbitz zeigte sich mit dem Ausgang zufrieden und bezeichnete die Liste in einer Mitteilung als ausgewogen. Kalbitz war bereits im Januar zum Spitzenkandidaten gewählt worden. Er erreichte mit 319 Ja-Stimmen einen knappen Vorsprung vor Christoph Berndt, Vorsitzender des rechtsgerichteten Vereins „Zukunft Heimat“, für den 314 Delegierte votierten. Er steht nun auf Platz 2.

Gegen den AfD-Parteitag demonstrierten am Samstag nach Veranstalterangaben mehr als 300 Menschen. „Wir sprechen uns ganz klar gegen eine Partei aus, die für Ausgrenzung ist und Sündenböcke sucht“, sagte Erik Stohn, SPD-Landtagsabgeordneter und Generalsekretär der märkischen Sozialdemokraten. Die AfD stehe nicht mehr für demokratische Spielregeln. Zu der Aktion hatte das Bündnis „Gesicht zeigen gegen Rechtsruck“ aufgerufen.