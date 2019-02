Auf die schiefe Bahn geraten

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist wahrlich ein Jammer: das Bild, das die Bahn AG und ihre Mitbewerber in der Region abgeben. Berufspendler können ein Lied – ach was: eine Opernarie – davon singen, wie schlecht der Regionalverkehr aufgestellt ist. Wer von ihnen hätte nicht schon lange Stunden auf kalten Bahnsteigen zugebracht, weil Züge verspätet oder ausgefallen sind? Gut, dass das Land nicht mit sich spaßen lässt – und die Versäumnisse mit Rückzahlungsforderungen an die beauftragten Unternehmen quittiert.

Allzu scharfer Spott verbietet sich angesichts eines jahrelangen Investitionsstaus, den die Politik und somit als Wähler wir alle uns eingebrockt haben. Immer mehr Effizienz auf Kosten der Substanz, diese Rechnung geht eben doch nicht auf. Aber: So einfach sollten Bahnkunden das Management auch nicht aus der Verantwortung entlassen. Während an Regionalbahntrassen die Ressourcen fehlen, leistet sich die Bahn mit Nico Rosberg einen Formel-1-Weltmeister als Werbeträger, um Prestigeprojekte wie die ICE-Strecke Berlin-München anzupreisen. Wie passt das zusammen?