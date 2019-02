Im Wandel der Zeit und der Stadt

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Für die Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft ist 2019 ein Jubiläumsjahr. Das Unternehmen wird 65 Jahre alt. Ein extra große Geburtstagssause wird es nicht geben, aber vor allem auch die Mitglieder werden das Jubiläum spüren.

„Wir gründen unsere Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft. Die Zeichnungen sind fertig. 25 Häuser noch in diesem Jahr. Mehr Unterstützung durch BGL und Rat der Stadt notwendig.“ Diese Worte erscheinen am 25..April 1954 in der Regionalzeitung „Neuer Tag“. Einen Monat später ist es soweit: Am 26. Mai wird die erste Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft in Stalinstadt und damit die erste im damaligen Bezirk Frankfurt (Oder) gegründet. Weitere zwei Monate später erfolgt der erste Spatenstich zum Bau von 13 Doppelhäusern in Schönfließ. Die Wohnungen haben eine Größe von 63 Quadratmetern. Bezugsfertig sind die ersten schließlich im Dezember.

Heute, sechseinhalb Jahrzehnte später, wird weniger neu gebaut, dafür viel saniert und auch abgerissen. „Wir sind ein sehr gesundes Unternehmen“, resümiert Verena Rühr-Bach, die Vorstandsvorsitzende der heutigen Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG). Zwar ist es möglich, dass im Jahresabschluss 2018 noch ein Fehlbetrag auftaucht, aber der sei geplant und wird unter anderem ausgemerzt, wenn in der Sanierung befindliche Wohnungen wieder Mieteinnahmen bringen. Aber Verena Rühr-Bach ist realistisch. Von einst etwa 7500 Mitgliedern sind etwa 5000 geblieben. „Und wir werden weiter schrumpfen“, sagt sie. Auch aus diesem Grund hat die EWG längst begonnen, sich im Umland umzusehen. In Frankfurt hat die Genossenschaft rund 80 Wohneinheiten gekauft und zum Teil bereits saniert, in Neuzelle wurde ein altes Haus neu hergerichtet und vermietet, ein Neubau wächst gerade. „Nur aus Eisenhüttenstadt allein können wir uns nicht mehr speisen“, betont die Vorstandsvorsitzende. In der Stadt gebe es lediglich eine Umzugswelle innerhalb des Unternehmens oder zwischen den beiden großen Vermietern. Im vergangenen Jahr aber habe man viele Zuzügler aus dem Umland gewinnen könne, auch das führt sie auf die Aktivitäten in anderen Orten zurück. „So bekommen wir mehr Aufmerksamkeit.“

Eisenhüttenstadt aber bildet immer noch das Kerngeschäft. „Hier werden wir uns nun vor allem auf die Diehloer Straße und die Fritz-Heckert-Straße konzentrieren“, informiert Verena Rühr-Bach. Im Dezember habe man sechs Blöcke von der Gebäudewirtschaft gekauft. Die sollen bis Ende 2021 saniert werden.

Für diese Maßnahme, die einen zweistelligen Millionenbetrag kosten wird, gibt es Fördermittel. Ohne diese würde das nicht funktionieren. „Die Baukosten sind so gestiegen, da kann man nicht mehr einfach so sanieren“, sagt die Vorstandsvorsitzende. Ansonsten würden die Mieten geradezu explodieren.

Aber auch die Instandsetzung von Leerwohnungen lässt sich die EWG etwas kosten. Etwa 20.000 Euro fließen da in jede Wohneinheit. Unter anderem weil die Elektroanlagen erneuert werden müssen, beispielsweise bei Wohnungen aus dem Nadelwehrring, der kurz nach der Wende saniert worden war.

Am Abriss kommt auch die EWG nicht vorbei. Mieter in der Mittelschleuse haben im Januar Post bekommen, dass 2021 die ersten Abrissmaßnahmen beginnen werden. Schon jetzt beträgt der Leerstand dort weit über 40 Prozent. Verena Rühr-Bach weiß, dass es nicht einfach werden wird, für die dortigen Mieter neuen Wohnraum zu finden. Die meisten hätten nur einen kleinen Geldbeutel.

Die EWG verändert sich also weiter und mit ihr das Stadtbild. Auf eine extra große Geburtstagsparty oder Empfänge in diesem Jahr verzichten die Verantwortlichen. Auch das Hoffest wird nicht größer als sonst, aber im Programm werde man auf das Jubiläum eingehen. „Wir wollen vor allem mit unseren Mitgliedern feiern“, sagt Verena Rühr-Bach. Aus diesem Grund wird auch die Mieterzeitschrift komplett überarbeitet und soll aus der Landschaft der Mieterzeitungen herausstechen.