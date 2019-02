Fahrzeugweihe im Fackelschein

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Beeskows Bürgermeister Frank Steffen und der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Sven Wiebicke haben am Freitag der Beeskower Feuerwehr zwei neue Fahrzeuge überreicht. Zahlreiche Feuerwehrleute und Gäste haben die anschließende Feier im Gerätehaus genossen.

Beinahe erinnerte die Zeremonie an das feierliche Rollout eines neuen Flugzeugtyps: Zum Glockenschlag des AC/DC-Klassikers „Hells Bells“, mit Feuerwerk bei Fackelschein rollte das fabrikneue HLF 20 aus dem Rolltor des Gerätehauses. Anschließend ließen die Feuerwehrleute synchron die seitlichen Rollläden des Fahrzeugs hoch und schalteten dazu effektvoll die Seitenstrahler an. Drei Wochen lang hatten die Mitwirkenden die Zeremonie, die das Beeskower Feuerwehrmitglied Maximilian Schmidt ausgearbeitet hatte, geübt. Die zahlreichen Anwesenden waren sichtbar beeindruckt. Anschließend wurde das neue Auto in der Fahrzeughalle präsentiert. Das „Hilfeleistungslöschfahrzeug“, so der komplette Name, ist mit Gerätschaften zur Brandbekämpfung, zur Unfallhilfe und für viele Zwecke mehr randvoll gespickt. Das Fahrzeug konnte von innen und außen besichtigt werden. Es enthält Technik, mit der die Beeskower Feuerwehrleute schon vertraut sind, aber auch Neuerungen. So eine Druckluft-Schaumanlage, mit der die Feuerwehrleute erst lernen müssen, umzugehen, gesteht Stadtbrandmeister Alexander Voigt. 415 000 Euro kostet der Lkw. Er wurde mit Hilfe des Landesprogramms für die Stützpunktfeuerwehren in Höhe von 176 000 Euro gefördert, den Rest hat die Stadt aus Eigenmitteln bezahlt. Neben dem HLF 20 wurde der Feuerwehr ein neunsitziger Mannschaftstransportwagen übergeben. Er ist für Zwecke der Jugendfeuerwehr angeschafft worden. Daher auch das Nummernschild: „LOS JF 1“. Kostenpunkt: 29 400 Euro, davon wurden 13 600 Euro aus Lottomitteln beigesteuert.

„Wir als Stadtverordnetenversammlung stellen diese Mittel gerne zur Verfügung, schließlich kann man sich auf die Feuerwehr immer verlassen, wenn man sie braucht“, so Sven Wiebicke, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung bei der Fahrzeugbesichtigung.

Ansprachen hielten Bürgermeister Frank Steffen, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Detlef Korn und der stellvertretende Kreisbrandmeister Karsten Schwebe.

Die Verpflegung übernahm der Feuerwehrverein. Erich Miethke und Karl-Heinz Peter, beide Anhörige der Alters- und Ehrenabteilung, hatten Erbsensuppe in der Gulaschkanone vorbereitet.

Über die neuen Fahrzeuge freute sich auch der Leiter der Jugendfeuerwehr René Butt. „Für die Kinder ist es so, als hätten sie selbst das Auto geschenkt bekommen.“ Bei der Ausbildung am Freitag seien alle Gedanken bei den neuen Autos gewesen. Die Jugendfeuerwehr zählt in Beeskow 23 Mitglieder. Weitere Jugendfeuerwehren gibt es in den Ortsteilen Neuendorf und Radinkendorf. Sie benötigen den Transportwagen unter anderem für Fahrten zu Trainingslagern und Jugendfeuerwehrausscheiden.

Die Beeskower Feuerwehr verfügt allein im Löschzug Beeskow über 56 aktive Mitglieder. Mit den Neuzugängen führt die Feuerwehr neun Autos in ihrem Fuhrpark. Der Vorgänger des neu angeschafften HLF 20 soll demnächst veräußert werden, so Alexander Voigt.