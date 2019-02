Es brodelt im Kanonenschuppen

Eva-Martina Weyer

Gartz (MOZ) Die Gartzer Carnevals Gesellschaft hat mit ihrer Fangemeinde 50 Jahre Gartzer Karneval gefeiert. Der Elferrat zeigte ein dreistündiges Programm. Das Publikum war außer Rand und Band. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Prinzessin Inge führten die Polonaise an.

Die Gartzer haben wieder einmal gezeigt, dass sie feiern können. Sombreros, Petticoats, falsche Zöpfe und Pappnasen – keine Kostümidee blieb am Sonnabend bei der Party der Gartzer Carnevals Gesellschaft GCG ungenutzt. Da staunte selbst Brandenburgs Ministerpräsident DietmarWoidke. Zum zweiten Mal war er zum Gartzer Karneval gekommen, klopfte zur Begrüßung auf so manchen Tisch und brach eine Lanze für die Ehrenamtler, die den Gartzer Karneval möglich machen.

Bilderstrecke Narren feiern 50 goldene Jahre für den Gartzer Karneval Bilderstrecke öffnen

„Das sind tausende Stunden in der Freizeit“, sagte er. „Allen voran geht GCG-Präsident Frank Piwodda, der das schon 25 Jahre macht. Wir sind froh, dass er das hier so toll hinkriegt.“ Der sichtlich gerührte FrankPiwodda, den viele nur „Piwi“ nennen, konnte im Programm nicht weitermachen, weil sich der ganze Saal erhob, jubelnd stürmischen Beifall spendete und Hoch-Rufe anstimmte.

Frank Piwodda war es übrigens auch, der mit dafür gesorgt hat, dass alle bisherigen Ministerpräsidenten von Brandenburg schon mal beim Gartzer Karneval dabei waren. Manfred Stolpe hat ebenso im Kanonenschuppen gefeiert wie MatthiasPlatzeck. So etwas hat kein anderer Karnevalsklub im Land geschafft. Das sind herausragende Kapitel in der 50-jährigen Geschichte der GCG.

Am Sonnabend zeigte sich der äußerst fantasievoll geschmückte Kanonenschuppen mit venezianischen Masken und mit Kronleuchtern, in denen eine 50 funkelte. Das Gartzer Karnevals-urgestein Eckard Lentz hatte sich für Entwurf und Anfertigung in den Vorwochen gerne verausgabt.

„Das Programm ist einfach wunderbar, deswegen sind wir hier“, urteilten Anja Schröder und Wiebke Steinweg aus Gartz, die als Zuschauer kaum eine Karnevalssaison auslassen. „Das ist so schön, wie fröhlich sich Elferrat und Publikum hier miteinander geben.“

Ganz neugierig auf die Tanzbeiträge der Prinzengarde war Julia Taube aus Pasewalk. Sie war selbst einmal viele Jahre Funkenmariechen auf Usedom. Nun war sie als Piratenbraut verkleidet mit ihrer Familienhälfte aus Mescherin in den Kanonenschuppen gekommen.

Die Prinzengarde wirbelte temporeich übers Parkett. Die zwölf Mädchen waren aber wegen Erkältung und einer beim Training herausgesprungenen Kniescheibe etwas dezimiert. Als Tanzmariechen begeisterte die erst achtjährige Larissa Eick das Publikum. Sie ist im ersten Jahr dabei und hat schon zwei Karnevalssausen in dieser Saison mit Bravour gemeistert.

„In 50 Jahren hat sich viel verändert“, schwadronierte „Piwi“ als Eierlikör trinkender Ortschronist. „Aber der Karneval und der Durst sind geblieben.“ Geblieben ist auch Ingo Lentz, Bruder von Eckard. Er ist Mitbegründer der GCG und hält seit 50 Jahren die Büttenrede – so auch in der50. Session.

Die Feierei geht am kommenden Sonnabend weiter. Samt Kinderkarneval, Weiberfastnacht und Rosenmontagsumzug stemmt die GCG in ihrer Jubiläumssaison neun Veranstaltungen. – Alles im Ehrenamt und fürs närrische Volk.