Ein bisschen Bi-Ba-Butzemann

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Niels Templin, Musiklehrer der Kunstbrücke Panketal mit neuen Plänen für dieses Jahr, und sein Schüler Jaspar Schwartinsky aus Finowfurt an der Violine, der mit seinen elf Jahren viele Punkte beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ sammeln konnte, traf mit seinen Bi-Ba-Butzemann-Variationen ins rote Herz der SPD.

Beim Neujahrsempfang der Bernauer und Panketaler Sozialdemokraten, dem 90 Gäste am Freitagabend folgten, griff Panketals Ortsvorsitzender und Bürgermeister Maximilian Wonke das Thema auf: „Bi-Ba-Butzemann erinnert mich an die Politik. Jeder hat so seine eigenen Variationen.“ Vor allem in diesem Superwahljahr mit Kommunal-, Kreistags- und Landtags- sowie Europawahlen, in einigen Kommunen auch im Wettstreit um den Bürgermeisterstuhl, komme es darauf an, die Melodie der Demokratie zu spielen. „Damit meine ich, ohne Gebrüll, fair, ehrlich und hart zu agieren“, so der junge Sozialdemokrat. Allerdings müsse man auch nicht über jedes Stöckchen springen, dass von anderen Parteien hingehalten werde.

Noch ganz beseelt vom Parité-Gesetz, das im Landtag Brandenburg als erstem Bundesland überhaupt in Deutschland in der vergangenen Woche beschlossen worden war, freute sich Landtagspräsidentin Britta Stark (SPD) über die „wichtigen Weichen, die damit gestellt wurden“. Sie bekannte: „Ich hatte Tränen in den Augen.“ Stark sei bewusst gewesen, „dass wir Geschichte schreiben“. Auf ihre Rund-SMS habe allerdings niemand reagiert, lachte sie laut.

Sie begrüßte Unternehmer, Beamte, Ehrenamtler, Vereinsvertreter oder Kommunalpolitiker und Anhänger der Niederbarnimer Sozialdemokratie, aber auch zahlreiche Gäste anderer Parteien von Linke bis CDU. „Es weht eine steife Briese in Europa“, betonte die Abgeordnete, „es kommt darauf an, dass wir zusammenstehen in Europa.“

Für die Bernauer SPD-Stadtverbandsvorsitzende Cassandra Lehnert sei die „geballte Frauenpower“ längst Realität und gelebter Alltag in der Partei. Sie hoffte, dass viele Gäste den Abend dazu nutzen würden, Kontakte zu knüpfen und auch auf Geleistetes zurückzuschauen. „Wir müssen das, was gestaltet wurde, auch wertschätzen“, betonte die fröhlich gestimmte Bernauerin.

Bei Soljanka und Schmalzstullen klang der Abend im AWO-Treff an der Stadtmauer gemütlich aus. Die Arbeit beginnt jetzt erst, sagte Zepernicks Ortsvorsteher Olaf Mangold, zum Beispiel mit der Arbeitsgruppe Straßenausbau- und Erschließungssatzungen samt entsprechender Beiträge in Panketal. Der Kompromiss aller Mitstreiter in dem Gremium werde noch im März erwartet, sagte er. Für die Panketaler werde Straßenbau deutlich günstiger.