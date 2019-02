Abenteuer mit Tintenmonster

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Bei ihrer Lesenacht in der Stadtbibliothek haben um die 30 Hortkinder aus der Kita Spielhaus spannende Geschichten vorgelesen bekommen, konnten so manches Abenteuer erleben und waren überdies dazu eingeladen, die Welt der Bücher nach Herzenslust zu erkunden.

Für den mitreißenden Einstieg in den wie im Fluge vergehenden Freitagabend hat Maria Witek gesorgt, die seit anderthalb Jahren in der Stadtbibliothek arbeitet und dort für die Kinder- und Jugendbuchabteilung zuständig ist. Aber eigentlich war es nicht sie, der es gelang, die Mädchen und Jungen von der ersten Minute an in ihren Bann zu ziehen. Vielmehr gehörte die Aufmerksamkeit der kleinen Zuhörerinnen und Zuhörer dem Tintenmonster Ätze und seinem neuen Freund, der Schiffsratte Piratz, die mit ihren Verbündeten – weiteren Nagern und sogar einem Schiffsjungen – einen von langer Hand vorbereiteten Staatsstreich verhindern. „Ich habe das Buch ,Ätze und das Piratenmonster’ von Ursel Scheffler für die Lesenacht ausgewählt, weil es die Autorin wunderbar versteht, bei ihren Lesern ein regelrechtes Kopfkino zu erzeugen“, verriet Marie Witek nach ihrem Einsatz, den sie bei schummrigen Licht mit gelegentlich verstellter Stimme absolvierte.

Für Sabine Bolte, die Leiterin der im Bürgerbildungszentrum an der Puschkinstraße 13 angesiedelten Stadtbibliothek, sind Angebote wie die Lesenacht der Kita Spielhaus eine ideale Möglichkeit, auf spielerische Weise die Lust am Lesen zu schüren. „Die Kinder haben Spaß und werden im Idealfall neugierig auf unser umfangreiches Angebot“, sagte sie.

„Genau das ist es, was wir vor allem bezwecken wollen“, betonte Britta Schulz, die Leiterin der Kita, die an der Tornower Straße 62 zu finden ist und in der knapp 130 Mädchen und Jungen betreut werden.

Bei den meisten Grundschülerinnen und Grundschülern, die am Freitagabend zunächst der Geschichte vom Tintenmonster lauschen, später auch noch Geschichten von ihren Erzieherinnen vorgelesen bekommen und sogar selbst auf Schatzsuche gehen, rennen die Initiatoren der Lesenacht Türen ein, die weit offen stehen. Fast alle heben die Hand, als sie gefragt werden, ob sie sich regelmäßig in der Bibliothek Bücher, Hörbücher oder Filme ausleihen. „Ich mag am liebsten Geschichten über Pferde“, verriet Ida Madel (9), die sich aber auch liebend gern in die Buchreihe „Die Schule der magischen Tiere“ vertieft. Leona Struck (7) findet besonders „Bibi und Tina“ prima, Jacob Walter (9) steht mehr auf alles Gedruckte, was irgendwie mit Fußball zu tun hat.

Einige der Spielhaus-Kinder werden am Mittwoch in der Bibliothek dabei sein, wenn das Puppentheater Gospodarek mit dem Stück „Die Zeitdiebe“ zu Gast ist. Um 10 Uhr beginnt eine Vorführung für Hortkinder, ab 16 Uhr sind bei freiem Eintritt Familien willkommen.