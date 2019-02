Linke streben Status der stärksten Fraktion im Stadtparlament an

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Keine andere Fraktion der Stadtverordnetenversammlung war in der zu Ende gehenden Wahlperiode personell so stark gebeutelt: Die Eberswalder Linken hatten seit 2014 zwei Todesfälle zu beklagen und mussten gleich mehrere Rücktritte hinnehmen. Am Sonnabend hat der 85 Mitlieder zählende Stadtverband im Café des Bürgerbildungszentrums in einer öffentlichen Aufstellungsversammlung seine Kandidaten für den Urnengang am 26. Mai gekürt. Demnach bewerben sich für die Linke in den beiden Wahlkreisen alles in allem vier Frauen und 17 Männer um einen Einzug ins Stadtparlament.

„Wir werden gemeinsam für ein sehr gutes Ergebnis kämpfen und hätten absolut nichts dagegen, am Ende wieder die stärkste Fraktion bilden zu können“, sagte Michael Wolff, der Vorsitzende des Stadtverbandes, der bislang nicht im Parlament sitzt und im Wahlkreis 2 auf dem siebten Listenplatz antritt.

Von den aktuell sieben Stadtverordneten der Linken hoffen fünf auf einen Wiedereinzug.

In geheimer Wahl wurden die beiden Spitzenkandidaten bestimmt. Im Wahlkreis 1, Eberswalde, steht Volker Passoke auf dem ersten Listenplatz. Der Rechtsanwalt ist seit 2014 Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung. Er bekam von den 21 wahlberechtigten Teilnehmern der Aufstellungsversammlung 21 Stimmen.

Im Wahlkreis 2, Finow, ist der erste Listenplatz an Sebastian Walter gegangen. Der hauptamtliche Gewerkschaftsfunktionär ist überdies einer der beiden Spitzenkandidaten der Brandenburger Linken bei der Landtagswahl am 1. September. Er konnte bei der Aufstellungsversammlung 20 Ja-Stimmen auf sich vereinen. Es gab eine Nein-Stimme.

Alle Personalvorschläge des Stadtverbandes wurden akzeptiert, weitere Bewerbungen aus der Runde der Sitzungsteilnehmer oder gar Kampfkandidaturen blieben aus.

Wesentlich mehr Gesprächsbedarf hatten die versammelten Linken bei der Aussprache zum Wahlprogramm.

Zu den Forderungen der Partei gehört, dass Eberswalde zumindest wieder eine Außenstelle des Staatlichen Schulamtes bekommt. Die Linke setzt sich zudem dafür ein, dass im Zentrum eine Jugendeinrichtung entsteht.

Unter dem Schlagwort „Wirtschaft und Arbeit“ geht es den Kandidaten darum, die Energieversorgung zu rekommunalisieren und zu regionalisieren. „Die Linke lehnt eine Privatisierung kommunaler Einrichtungen ab“, heißt es weiter. Bauleistungen sollen in kleinen Losen vergeben werden, damit regionale Unternehmen bessere Chancen haben, sich an den Ausschreibungen zu beteiligen. Auch über das Wohnen haben sich die Bewerber Gedanken gemacht. Selbst nach Modernisierungen dürfte eine maximale Kaltmiete von zehn Euro pro Quadratmeter nicht überschritten werden. Der Instandsetzung der städtischen Verkehrsinfrastruktur wird der Vorrang vor Straßenneubauten eingeräumt, heißt es im Wahlprogramm weiter.