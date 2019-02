Woidke informiert Kommunen über Ergebnisse der Kohlekommission

dpa

Cottbus (dpa) Wie geht es weiter in den betroffenen Regionen nach dem Kohleausstieg? Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke will am Montag (10.30 Uhr) in Cottbus Spitzenvertreter der Kommunen und der Wirtschaft der Lausitz über die Ergebnisse des Abschlussberichts der Kohlekommission informieren. Das teilte die Staatskanzlei in Potsdam mit. Begleitet wird Woidke vom Lausitzbeauftragten des Ministerpräsidenten, Klaus Freytag.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission hatte nach langen Verhandlungen ein Konzept für einen Kohleausstieg bis spätestens 2038 vorgelegt. Dieses sieht unter anderem Milliardensummen aus dem Staatshaushalt für den Strukturwandel und Übergangshilfen für Beschäftigte vor - die Rede ist von 40 Milliarden Euro für die deutschen Kohleregionen über einen Zeitraum von 20 Jahren.

„Wir müssen zügig vorankommen. Die Projekte dürfen nicht zwischen Behörden und Aktendeckeln hängen bleiben“, hatte Woidke gefordert. Es solle einen Staatsvertrag des Bundes mit den betroffenen vier Ländern Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen geben, der auch über Legislaturperioden Sicherheit gebe. Wichtig sei, die Summen festzulegen, die für den Kohleausstieg vorgeschlagen werden.