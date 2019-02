Leben statt gelebt werden

Holger Rudolph

Neuruppin Rund 300 Zuschauer erlebten am Freitagabend begeistert den Auftritt der Band „Die Seilschaft“ in der Neuruppiner Kulturkirche mit Liedern des 1998 verstorbenen Liedermachers Gerhard Gundermann sowie neuen Songs.

Gundermann, der für das DDR-Regime wegen seiner zu offen und zu oft geäußerten eigenen Meinung unbequem war, starb 1998 im Alter von nur 43 Jahren. Erst 1995 war bekannt geworden, dass er mehrere Jahre als Inoffizieller Mitarbeiter für die Staatssicherheit gearbeitet hatte. Der politisch Unangepasste war Hilfsarbeiter im Tagebau, weil er sich im Armee-Singeklub geweigert hatte, ein Loblied auf einen General mitzuträllern. Gundermann, der singende Baggerfahrer aus dem Lausitzer Revier, und seine Band „Die Seilschaft“ überzeugten schon in den Neunzigern das Publikum mit ihren gefühlvollen Liedern. Im August 2018, 20 Jahre nach dem Tod des Liedermachers, lief der inzwischen preisgekrönte und sehr stark beachtete Film „Gundermann“ über das Leben des Lied- und Rockpoeten in den Kinos an.

Kein Wunder, dass einige Besucher am Freitag vor dem Konzert tuschelten, dass sie ja eigentlich nur den Film kennen würden und dadurch auf den Liedermacher neugierig geworden seien. Doch es gab auch reichlich echte Fans der Band, die manchmal schon nach den ersten Tönen Beifall klatschten – und am Ende der Lieder noch viel mehr. Verstärkt wurden die Musiker durch den Leipziger Liedermacher Christian Haase.

Kurz nach dem Konzertbeginn gab es „Soll sein“ zu hören. Der von Gundermann getextete Song stammt vom Album „Einsame Spitze“, das 1992 erschien. Echte Winter, Gespräche mit Tieren und fliegende Teppiche wünschte Gundermann sich in dem Lied. Das Publikum applaudierte stark für diese Ode an die viel zu oft im Alltagsstress verlorengehende Wahrhaftigkeit. Auch in „Herzblatt“ geht es um nicht erfüllte Hoffnungen. Gundermann schrieb gegen die Gleichgültigkeit an und erinnerte an die wirklichen Werte von Liebe und Menschlichkeit abseits der torkelnden Hatz nach Ruhm und Geld.

Melancholisch, auf dem Grat zwischen Liebe und Hassliebe bewegt sich auch Gundermanns „Hier bin ich gebor’n“, dessen erste Strophe beginnt „Hier bin ich gebor’n, wo die Kühe mager sind wie das Glück“ und endet „Hier sind wir alle Brüder und Schwestern. Hier sind die Nullen noch ganz unter sich.“ Der Beifall für diesen Titel fiel besonders stark aus. Gut zwei Stunden lang unterhielt die Band das Publikum mit Liedern voller Nachdenklichkeit. Die durch die Lieder, aber nicht explizit ausgesprochene Botschaft des Abends könnte lauten: „Frag dich an jedem Abend, was der Tag dir und was du der Welt gebracht hast, sei ehrlich mit dir und anderen! Lebe und liebe!“ Dass der Auftritt dem Publikum so gut gefiel, lag nicht zuletzt daran, dass die Musiker hervorragend aufeinander eingespielt waren – so wie die namensgebende Seilschaft im Bergbau, welche die Förderkörbe trägt oder die Bergsteiger-Seilschaft, bei der jeder Teilnehmer darauf angewiesen ist, dass niemandem in der Kette ein Fehltritt unterläuft.

Es bedurfte bei dem Konzert angesichts der großen musikalischen Perfektion nur sehr weniger Lichteffekte. Was richtig gut ist, wirkt eben aus sich selbst heraus.