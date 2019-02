Drei Oldie-Rocker auf einen Streich

Eckhard Handke

Neuruppin Zum zweiten Mal nach November 2017 rockten Peter Howarth von „The Hollies“, Pete Lincoln von „The Sweet“ und Mick Wilson von „10CC“ auf ihrer diesjährigen „All For One Tour“ am Samstagabend die Neuruppiner Pfarrkirche.

Die unter dem Pseudonym „Frontm3n“ auftretenden Musiker aus England lernten sich bereits vor einem Vierteljahrhundert kennen, als sie alle in der Band von Sir Cliff Richard engagiert waren. Nun treten die drei neben ihren jeweiligen eigenen Bands für einige wenige Unplugged Konzerte auch gemeinsam mit den Hits ihrer jeweiligen Gruppen auf. Bevor Pete Lincoln das Neuruppiner Publikum mit einigen Worten in Deutsch begrüßte, spielten die Oldie-Rocker „Bus Stopp“. Und schon bei den nächsten Titeln wie „Cococ I Papa Joe“, Things we do for Love“ und „Love is like Oxygen“ war die Stimmung auf einem hohen Level.

Bei dem Konzert war offenbar für jeden der 300 Fans ein Lieblingssong dabei. Nicht selten sangen die Zuschauer mit, schwenkten Handyleuchten und bunte Knicklichter. Der erste Konzertteil verging wie im Fluge und endete mit dem Song „Rubber Bullets“, bei dem nochmals richtig mit gerockt wurde. Zum Höhepunkt des Konzerts wurden dann auch noch die Ohrwürmer „I´ m not in Love“, „Ballroom Blitz“ und „The Air I breathe“ gespielt. Nach tosendem Applaus kamen die Musiker erneut auf die Bühne und spielten als Zugabe, „Lucky Lips“, „Long Cool Woman“ und „Dreadlock Holiday“.