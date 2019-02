Meinungen prallen aufeinander

Roland Becker

Velten (MOZ) Eigentlich soll der Antrag der Fraktion DUO, der ein Feuerwerk-Verbot zu Silvester vorsieht, erst in den kommenden Wochen in den parlamentarischen Gremien behandelt werden. Doch bereits am Donnerstag kam es im Stadtparlament zu ersten hitzigen Diskussionen, als der Antrag von Petra Künzel (DUO) vorgestellt wurde. Manche Abgeordnete – und zwar fraktionsübergreifend – feixten bereits, als Künzel ihren Antrag verlas. Demnach sollen in Velten am 31. Dezember und 1. Januar privat weder Knaller noch Raketen von privater Hand gezündet werden. Erlaubt blieben Wunderkerzen. Stattdessen könnte es ein städtisch finanziertes und überwachtes Feuerwerk geben. Eine Veltenerin, die sich in der Bürgerfragestunde zum Thema äußerte, schlug sogar vor, eventuell Shuttle-Busse verkehren lassen, die mehrere öffentliche Feuerwerke ansteuern. Sie regte zudem an, dass die Stadt per Umfrage die Meinung der Veltener einholt.

Volle Unterstützung erhielt die DUO-Fraktion von Christine Wunderlich (Freie Wähler), die einst auch vehement gegen Lärmbelästigungen bei Partys am Bernsteinsee zu Felde zog. Sie erinnerte daran, dass bereits per Bundesgesetz seit 2009 die Silvesterknallerei unter anderem vor Seniorenheimen und Kirchen verboten ist. „Die Bevölkerung ist sensibilisiert. Wir sollten darüber reden“, argumentierte sie. Ob Feinstaub-Belastung, verschreckte Tiere oder der Müll danach – es gebe viele Gründe, das Verbot zu unterstützen.

„Mir fehlt die Fantasie“, sagte Marcel Siegert (Pro Velten) hinsichtlich der praktischen Folgen eines solchen Verbots. Eine effektive Kontrolle halte er kaum für möglich. Dem schloss sich Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) an: „An der Kontrolle wird es scheitern“, wies sie auf die wenigen Mitarbeiter ihrer Ordnungsbehörde hin. Dieses Argument wiederum wollte Künzel nicht gelten lassen: „Dann brauchen wir gar keine Gesetze.“ Der Weihnachtsmarkt am Ofenmuseum, veranstaltet an einem Wochenende, habe gezeigt, dass die Politessen durchaus effektiv arbeiteten: „Da erhielten Autofahrer Knöllchen, die ihren Wagen mit einem Reifen auf dem Grünstreifen geparkt hatten.“

Insgesamt deutete sich am Donnerstag an, dass es der Künzel-Antrag schwer haben wird, eine Mehrheit zu finden. Intensiver diskutiert wird er diese 19. Februar im Ausschuss für Ordnung und Sicherheit. Dass das Thema Kontroversen auslösen kann, zeigte sich bereits im Publikum.

Besucher der Sitzung diskutierten noch im Weggehen das Pro und Contra des Vor-schlags.(rol)