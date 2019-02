Geduld in der Gartenstraße

Wiebke Wollek

Oranienburg Die Region wächst und damit auch die Enge auf dem Wohnungsmarkt. Vor allem Geringverdiener haben es schwer, ein bezahlbares Zuhause zu finden. Die Wohnungsbaugesellschaft (Woba) Oranienburg vermietet ab dem 1. März 41 Wohnungen im frisch sanierten 80er-Jahre-Block in der Gartenstraße 2 a bis 3 c. Am Sonnabend hatten Interessenten die Möglichkeit, einen Blick in die begehrten Räume zu werfen und Fragen an die Woba-Mitarbeiter zu stellen. Bereits um 9 Uhr, eine Stunde vor Beginn der Besichtigung, haben sich die Ersten einen Platz ganz vorne in der Schlange gesichert. Louica Arndt und Shahryar Moradi, zwei junge Studenten, suchen schon seit einem Jahr eine neue Wohnung, denn für ihre jetzige Bleibe in Hennigsdorf haben sie nur einen befristeten Mietvertrag. „Wir würden am liebsten in Berlin wohnen, weil wir dort studieren, aber dort ist es noch schwieriger, etwas zu finden, als im Umland“, berichtet die 22-Jährige. „Es wäre schön, wenn wir hier einziehen könnten. Wir wären auch schon mit einer Einraumwohnung zufrieden.“ Neben Einzimmerwohnungen (rund 350 Euro Warmmiete für 38 Quadratmeter) gibt es in dem sanierten DDR-Block Zweizimmerwohnungen (rund 390 Euro Warmmiete für 50 Quadratmeter) und Dreizimmerwohnungen (rund 500 Euro für 65 Quadratmeter). Nur für die Einzimmerwohnungen ist kein Wohnberechtigungsschein erforderlich. Der Andrang ist anfangs so groß, dass immer nur kleine Gruppen von etwa zehn Personen hereingelassen werden. Die übrigen Interessenten müssen solange draußen warten, bis sie an der Reihe sind.

Auch beim letzten großen Modernisierungsprojekt der Woba in der Straße zum Schlosspark hat sich die Form der Großbesichtigung als sinnvoll erwiesen. „Wenn jeder einzeln anfragen und einen Besichtigungstermin vereinbaren wollte, würden wir gar nicht mehr zum Arbeiten kommen“, sagt Woba-Mitarbeiterin Lisa Wagner.

Dieses Jahr investiert die Woba insgesamt 26 Millionen Euro in Neubau und Bestandssanierung. (wol)