Schranke 20 Stunden lang defekt

Volkmar Ernst

Grünberg (MOZ) Knapp 20 Stunden war die Schrankenanlage am Bahnübergang in Grüneberg am Wochenende außer Betrieb. Gegen 18 Uhr war der Ausfall am Sonnabend gemeldet worden, bestätigte ein Bahnsprecher auf Nachfrage technische Probleme.

Vermutet wird, dass ein Defekt an der Ampel in der Folge dann auch die Technik an der Schrankenanlage ausfallen ließ, so der Sprecher weiter. Wie üblich in solchen Fällen, werde der Bahnübergang jedoch weder komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt noch würden anstelle der defekten Technik Bahnmitarbeiter den Verkehr regeln.

In solchen Fällen wird nach dem Prinzip „Auf Befehl“ gefahren, so der Bahnsprecher weiter. „Der Fahrdienstleiter informiert die Lokführer über die vorhandenen Gefährdung. Der Straßenabschnitt darf dann nur nach Einsicht und Kontrolle durch den Lokführer überfahren werden.“ Um 12.15 Uhr am Sonntag war laut Informationen der Deutschen Bahn die Störung behoben. (veb)