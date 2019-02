Mit Kind im Auto gegen Baum gefahren

MOZ

Zempow Ein 29-Jähriger ist am Samstagmorgen mit einem Ford gegen einen Baum gefahren. Im Auto saß auch ein fünf Jahre altes Mädchen. Der Mann kam gegen 6 Uhr in Zempow in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Das Auto prallte gegen einen Baum. Dabei verletzten sowohl er, als auch seine 30 Jahre alte Beifahrerin sich leicht. Beide klagten über Schmerzen im Bereich von Nacken und Wirbelsäule und kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Das Mädchen blieb offenbar unverletzt, kam zur Beobachtung aber ebenfalls in eine Klinik. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer das Tempo nicht an die schlechten Witterungsverhältnisse angepasst hatte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro.(red)