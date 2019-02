DPA

Boston (dpa) Die Erfolgsserie von Oklahoma City Thunder und Dennis Schröder in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ist beendet. Nach zuvor sieben Erfolgen nacheinander verlor das Team des deutschen Aufbauspielers bei den Boston Celtics und Nationalteamkollege Daniel Theis mit 129:134.

Schröder erzielte 16 Punkte in 23 Minuten, sein Teamkollege Paul George glänzte mit 37 Zählern. Theis zeigte ebenfalls eine starke Leistung und kam auf 14 Punkte. In der Schlussphase erlaubte sich Thunder-Superstar Russell Westbrook acht Sekunden vor Ende einen kostspieligen Ballverlust. Beide Teams besitzen weiter beste Chancen auf eine gute Ausgangslage in den Playoffs.