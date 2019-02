TSV-Heber in Potsdam erfolgreich

Carola Voigt

Potsdam (MOZ) Da sich beide Teams aus den Duellen in den zurückliegenden Jahren gut kennen, gab es bei der Bekanntgabe beider Mannschaftsaufstellungen keine Überraschungen. Die Favoritenrolle lag wie erwartet beim Team des TSV Blau-Weiß Schwedt.

In der ersten Teildisziplin, dem Reißen, gingen in der ersten Gruppe für Schwedt Jon Luke Mau, Martin Adler und Sandra Krause an die Hantel. Nach guten Anfangsversuchen leisteten sich alle drei jeweils einen Fehlversuch, was aber an der Führung des Teams nichts änderte. In der zweiten Gruppe machte Laura-Sophie Kabs den Anfang. „Sie schien etwas nervös im ersten Versuch. Hinzu kam, dass eine Verletzung, welche überwunden schien, erneut aufbrach“, urteilte der Team-Verantwortliche Jan Schulze. Laura gab alles für die Mannschaft, trat zum zweiten Versuch an und konnte den gültig gestalten.

Als letzte im Reißen gingen dann Robert Oswald und Ken Fischer an die Hantel. Beide lieferten gut ab und konnten jeweils drei gültige Versuche in die Wertung bringen. Ken Fischer schaffte mit 135 kg dabei eine neue persönliche Bestleistung. Nach dem Reißen führte das TSV-Team mit über 80 Punkten Vorsprung. Der AC Potsdam hatte keine Mittel, um die Oderstädter in Verlegenheit zu bringen.

Angespornt von der zweiten Gruppe der Schwedter im Reißen, gaben Mau, Adler und Krause im Stoßen der ersten Gruppe plötzlich Vollgas. Mau steigerte sich von 138 auf 153 kg – bei einem Körpergewicht von 65 kg eine Leistung, die die Bezeichnung Weltklasse verdient. Auch Adler steigerte von 135 auf 143 kg. Die zuletzt geforderten 150 kg waren dann leider etwas zu schwer.

Krause zeigte im Stoßen ebenfalls zwei gültige Versuche und kam bis auf vier Kilo an ihre persönliche Bestleistung heran. Kabs, die wie erwähnt mit einer Verletzung zu kämpfen hatte, stellte sich in den Dienst der Mannschaft und brachte einen Sicherheitsversuch in die Wertung, danach beendete sie ihren Wettkampf. Ihre Teammitglieder bedankten sich für den gezeigten Einsatz und wünschen Laura eine schnelle Genesung.

Ken Fischer und Robert Oswald beendeten für die Schwedter den Wettkampf. „Nach geschafften 180 Kilo im zweiten Versuch verzichtete Oswald auf den dritten Versuch, da unsere Mannschaft von den Potsdamern nicht mehr einzuholen war“, sagte Schulze.

Ein persönliches Highlight setzte Ken Fischer, der mit hochgestreckten 165 kg aus dem zweiten Versuch erstmals 300 kg im Zweikampf ablieferte. Da konnte er es mit einem Lachen verschmerzen, dass der letzte Versuch bei 171 kg missglückte.

Das Fazit von Schulze fiel abschließend wie folgt aus: „Im Stoßen konnten wir die Führung weiter ausbauen und gewannen den Wettkampf verdient mit fast 140 Punkten Vorsprung. Unterm Strich wurde der erwartete Pflichtsieg eingefahren und der zweite Tabellenplatz verteidigt. Fest steht aber auch, dass im letzten Heimwettkampf gegen den Chemnitzer AC am9. März sich alle nochmals steigern müssen, wenn wir auch aus diesem Vergleich als Sieger hervorgehen wollen.“