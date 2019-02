Uckermark auf Hippologica präsent

Erfolgreiches Gespann: Schon in Potzlow beim Hallencup war Wolfhard Westphal aus Frauenhagen, hier mit „Rudnik“ und „Chiernik“ gut dabei. Nun bestätigte er die gute Form in Berlin. © Foto: Carola Voigt

Carola Voigt

Berlin (MOZ) Das größte Hallenreitsportturnier der Hauptstadt mit insgesamt 17 Prüfungen fand zum zweiten Mal im Rahmen der Internationalen Grünen Woche statt. Uckermärkische Pferdesportler haben ihre Region erfolgreich bei der Hippologica in Berlin vertreten.

Im Finale des Nürnberger Burg-Pokals, einem Führzügelwettbewerb für Kinder von vier bis acht Jahren, mit 14 Startern setzte sich Jolina Benning von den Passower Pferdefreunden auf den ersten Platz. 8,0 Punkte erreichte sie auf „Nestor“ und war überglücklich. Aber auch Helen Piepenburg auf „Cheyenne“ und Finja Raase auf „Friedrichshof All-Ombe“ vom gleichen Verein waren mit Platz 4 zufrieden. Christin Michael, die Chefin des Passower Vereins war mit den Kindern nach Berlin gefahren und erzählte: „Ein bisschen aufgeregt waren die Kinder schon vor so unheimlich großer Kulisse. Diese schöne Atmosphäre war neu und sie genossen diese.“

Im Masters-Fahren, einem kombinierten Hindernisfahren für Zweispänner Kl. M, starteten zwei uckermärkische Fahrsportler. Wolfhard Westphal vom RFV Frauenhagen war mit„Largon“ und „Rudnik“ in drei Prüfungen mit sechs Umläufen unterwegs. In der ersten Wertungsprüfung mit acht Teilnehmern kam Westphal in 227,37 s von zwei Umläufen zurück und belegte Platz 3. Die zweite Prüfung setzte er mit Rang 5 in den Sand (253,58). Im dritten Anlauf setzte er alles auf eine Karte und wurde mit Platz 1 belohnt (228,91). In der Gesamtabrechnung belegte er einen hervorragenden zweiten Platz (709,86) hinter der Siegerin Bettina Winkler (RFV Bretmühle/699,28).

Für Dirk Berlin vom RFV Steindamm Storkow endete das Masters-Fahren mit seinem Zweispänner „Candy von Kannenburg“ und „Abigail“ auf dem fünften Platz in der Gesamtwertung (764,42). Die beiden Fahrer und ihre Helfer, die auf dem Wagen mit vollem Körpereinsatz für den Gewichtsausgleich sorgten, gaben ihr Bestes vor anspruchsvoller Kulisse. Spring- und Dressurreiter waren aus Uckermark-Sicht nicht vertreten. (cv)