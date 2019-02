Benefiz-Turnier für die Familie von Denny Biewald

Michel Rieckmann

Fürstenwalde Zu Ehren und zum Gedenken an den kürzlich im Alter von nur 38 Jahren verstorbenen Fußballer Denny Biewald richtet Borussia Fürstenwalde am Freitag, ab 18 Uhr, in der Pneumant-Sporthalle ein Benefizturnier aus. Mit dabei sind Mannschaften und Vereine, für die „Biff“ gespielt hat, wie dieSG Hangelsberg und die Ü 35 des FSV Union Fürstenwalde, sowie die von Ralf Tischler trainierten A-Junioren, mit denen Biewald 1996 Kreismeister und -pokalsieger wurde und in die Landesklasse aufstieg. „Zudem können sich Freunde von Denny zu ein oder zwei Mannschaften zusammenfinden und am Turnier teilnehmen“, sagt Janny Szelinski, 1. Vorsitzende der SG Borussia.

Das Startgeld, gleichbedeutend mit einer Spende, bestimmt jedes Team selbst. Die FirmaExtrawurst verkauft Burger, der Event & Cateringservice Ansgar Bank hat zwei Bierfässer zugesagt. Sämtliche Einnahmen landen in einem Spendentopf, das Geld soll Biewalds Familie zugute kommen. „Seine Frau wird am Freitag dabei sein“, sagt Janny Szelinski. (mar)

Kontakt: Telefon 0174 1972278