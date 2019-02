Hauptaugenmerk auf die Defensive

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Der FC Eisenhüttenstadt ist mit zwei Testspielen in die heiße Vorbereitung auf die Rückrunde in der Fußball-Brandenburgliga eingestiegen. In einem kurzfristig anberaumten Testspiel unterlag er am Freitag beim Berlinligisten Türkiyemspor mit 2:4. Dabei hatte Hermann Wamba Tsafack das 1:1 erzielt und Tony Wernicke per Elfmeter zum 2:2 ausgeglichen, ehe der Gastgeber auf dem ungewohnten Kunstrasen in der Schlussphase noch zwei Treffer erzielte.

Am Sonnabend spielte der FC Eisenhüttenstadt daheim auf dem Waldplatz. Er trennte sich vom Landesligisten BSV Guben Nord 1:1. Auf dem äußerst matschigen und glatten Geläuf oberhalb einer gefrorenen Schicht kam es selten zu einem geordneten Spielbau. So fielen die beiden Treffer eher per Zufall. In der 47. Minute hatte Christian Schulz den FCE-Torwart Martin Stemmler mit einem Schuss aus 35 Metern überwunden. Stemmler bekam zwar noch die Fingerspitzen an den Ball, konnte jedoch die Flugkurve des Balles nicht mehr entscheidend ändern. Beim Ausgleich war Georges Florent Mooh Djike in einen verunglückten Fehlpass gespritzt und hatte aus fünf Metern vollendet. In der siebten Minute hatte Jens Brüllke den Gubener Pfosten getroffen, die Gubener Enrico Schwittlich (61.), Tino Richter (76.) und Steven Stoll (82.) scheiterten in der Schlussphase.

„Das waren zwei gute Testspiele, was wir so schon vor einer Woche geplant hatten, jedoch wegen der unbespielbaren Plätze nicht möglich war. Beim 0:1 war der Torwart zu weit herausgelaufen, doch der Schuss hätte unterbunden werden müssen. Beim Ausgleich hat Mooh Djike gut antizipiert. Wir wollten heute in erster Linie kompakt stehen. Für die Rückrunde müssen wir es hinbekommen, auch mal zu Null zu spielen. Wenn das gelingt, können wir auch auf andere Sachen schauen. Heute war es ein guter Schritt dafür“, erklärt FCE-Trainer Andreas Schmidt.

Insgesamt kann er aus einem zahlreich besetzten Kader schöpfen. So fügte sich der polnische Zugang Maciej Ossowski schon gut ins Spiel des Gastgebers ein, der andere Winterzugang Christian Siemund wirkte in Berlin mit. Der 33-Jährige trainiert seit einem Vierteljahr beim Berliner SC, der sportliche Leiter des FCE Harry Rath rechnet fest damit, dass Siemund fitter ist als bei seinen Einsätzen vor einem Jahr und darüber hinaus auch regelmäßiger als vor Jahresfrist zur Verfügung steht. Über Ossowski sagt Rath, der am Freitag seinen 63. Geburtstag feierte, viel Gutes: „Er ist trainingsfleißig und hat sich schon gut eingefügt. Insgesamt ist die Trainingsbeteiligung mit im Schnitt etwa 15 Spielern in der Vorbereitung sehr gut. Hauptsache die Spieler kommen auch noch nach den ersten Negativerlebnissen.“ Das hofft natürlich auch FCE-Trainer Andreas Schmidt, der jedoch vorerst auf Sven Naumann und Kevin Kahlisch verzichten muss. Während er mit Naumann, der im Test gegen Guben wegen eines Pferdekusses ausschied, wieder bald rechnen dürfte, muss er die Saison beim jungen Verteidiger abhaken. „Seine Verletzung beim Hallenturnier hat sich als Kreuzbandriss herausgestellt. Schade, er war ein potenzieller Kandidat für die Start-Elf.“ Von den Langzeitverletzten dürfte als Erster Johann Krüger als Erster wieder ins Geschehen eingreifen, er bestritt erste Laufeinheiten. Danny Grünberg und Tobias Perlwitz sind in der Reha.