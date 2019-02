Trocken zu Medaillen gerudert

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) In Kopenhagen trafen sich mehr als 900 Sportler aus 28 Ländern zu den offenen Europameisterschaften im Indoor Rowing. Mit Titel und Medaillen im Gepäck kehrten die Eberswalder Gisela Jagnow und Rainer Bode erfolgreich wieder zurück.

Auch wenn der offizielle Name der Sportart Indoor Rowing heißt, ist sie hierzulande besser unter dem Namen Ergometerrudern bekannt. Doch was es genau bedeutet, da gibt es noch so einige Wissenslücken.

„Anfang der 1980er-Jahre wurde das Ergometer in den USA als Trainingsgerät für Ruderer entwickelt. Heute steht es weltweit in jedem gut sortierten Fitnessstudio und bei leistungssportlich orientierten Sportvereinen in den Trainingsräumen“, erklärte Rainer Bode, Trainer, ehemaliger Kanute, Läufer und selbst begeisterter Ergometerruderer. Dabei wird auf dem Gerät der typische Bewegungsablauf eines Ruderers im Wasser nachgeahmt. „60 Prozent machen dabei die Kraft aus den Oberschenkeln aus, 30 Prozent ist Oberkörper und nur etwa zu 10 Prozent wird Armkraft benötigt“, berichtete Rainer Bode. Als nahezu idealen Sport, der den gesamten Körper beansprucht, dabei sehr gelenkschonend ist, für Jung und Alt geeignet sowie auch mental eine Herausforderung ist, lobte der Eberswalder diese Form der körperlichen Betätigung.

Mittlerweile hat sich das Trocken-Rudern, wie es auch mal spaßig genannt wird, als Wettkampfsportart etabliert. Wettbewerbe werden in virtuellen Strecken von 500 Metern bis hin zur Marathondistanz über 41,195 Kilometer ausgetragen. Auch Meisterschaften auf nationalen und internationalen Ebenen gibt es, die führen wie beim Freiwasserrudern in der Regel über 2000 Meter in den verschiedenen Kategorien. Diese werden rudertypisch nach Alters- und Gewichtsklassen unterschieden.

Zwei Eberswalder starteten bei der Europameisterschaft in Kopenhagen. Gisela Jagnow hatte sich mit Gegnerinnen aus drei Nationen auseinanderzusetzen. Eigentlich wäre die 77-jährige zweifache Welt- und Europameisterin haushohe Favoritin, wäre da nicht das verflixte Jahr 2018 gewesen. „Es gab einen Trauerfall in der Familie und das hat mich ganz schon mitgenommen“, erklärte die Seniorin. Darunter litt ihre Trainingsbeteiligung, sogar ein Ende der sportlichen Ambitionen drohte.

Doch dieses Jahr rappelte sie sich wieder auf und fit wie ein Turnschuh startete die bald 78-Jährige wieder durch.

In Kopenhagen bewältigte sie die Strecke von 2000 Meter auf dem Ergometer in 8,57 Minuten – der Vizeeuropameistertitel, über den sie sich riesig freute, kam er doch nicht erwartet. „Als Maßstab für das Leistungsvermögen eines Ruderers wird die 500-Meter-Zeit genommen. Im Fall von Gisela Jagnow wären das 2 Minuten und 14 Sekunden. Jeder, der einmal auf dem Ergometer gerudert ist, weiß, wie diese Leistung einzuschätzen ist. Hut ab, kann ich da nur sagen“, sagte Rainer Bode.

Er selbst war zweiter Eberswalder bei der Europameisterschaft in Kopenhagen. In der Altersklasse 65 bis 70 Jahre ging der 66-Jährige an den Start in der Kategorie Leichtgewichtsklasse. Besonders freut eer sich über seinen dritten Platz, weil er sein gegenwärtiges Leistungsvermögen auf den Punkt abrufen konnte. Für die 2000 Meter brauchte er 7,24 Minuten, was einen 500-m-Schnitt von 1,51 Minuten bedeutete. Damit ist er auf Platz 6 der Jahresweltrangliste seiner Klasse vorgerückt, bei der sich 167 Teilnehmer registriert haben.

Kurios war schon, wie Rainer Bode zum Ergo-Rudern gekommen ist. „Beim Laufen bin ich Gisela begegnet, die selbst schnellen Schrittes unterwegs war. Auf ihrem T-Shirt war Werbung für das Ergo-Rudern drauf und da bin ich neugierig geworden“, berichtete er. Kurzerhand sprach er die flotte Läuferin an, recherchierte im Internet und bald darauf war er mit von der Partie. „Ich war früher Kanute, da kam es mit natürlich entgegen“, sagte der 66-Jährige, der 1996 sogar Vizeweltmeister im Kanu-Marathon über 20,1 Kilometer wurde.

Schon kurz nach dem Zieleinlauf über die lange Distanz, waren die Teilnehmer auf die 1000 Meter gefordert. Dabei wurde Gisela Jagnow sogar Zweite. Noch ein besseres Resultat konnte Rainer Bode erzielen. Über den Kilometer brauchte er genau 3,30 Minuten – Europameister – schneller war kein anderer Teilnehmer.