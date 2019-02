USC-Bogenschützen treffen sicher ins Goldene

Sebastian Peter

Frankfurt (Oder) Die Landesmeisterschaften des Brandenburgischen Schützenbundes im Bogenschießen gestalteten sich für den USC Viadrina sehr erfolgreich. Die Frankfurter kehrten mit fünf Titeln, drei zweiten und einem dritten Platz zurück.

Der Auftakt war den Altersklassen von Schüler D bis zur Jugendklasse vorbehalten. Und hier lief es für die USC-Schützen mit drei Gold- und drei Silbermedaillen gleich hervorragend. Den Titel eines Landesmeisters sicherten sich Joachim Müller (Schüler C), Ansgar Müller (B) und Zoey Baer (weibliche Schüler B). Slevin Castinerias (Schüler D) gewann als Einzelstarter. Außerdem gab es Mannschaftsgold für das Team Schüler B mit Ansgar Müller, Benjamin Klohs und Zoey Baer. Vize-Landesmeister wurden Benjamin Klohs (Schüler B) und Till Gerlach (Jugend). Mit 551 Ringen erzielte Joachim Müller das beste Ergebnis aller Nachwuchsschützen, die in vier Altersklassen mit dem Recurvebogen so oft wie möglich ins Goldene treffen wollten. Ihm gelang dies gleich 24-mal.

Dem USC-Nachwuchs taten es auch die Erwachsenen gleich. Nachdem es in den vergangenen Jahren nicht optimal gelaufen war, konnte sich in der Seniorenklasse der Recurve-Schützen Wojciech Gawor den ersten Platz sichern, Dritter wurde hier sein Vereinsgefährte Zbigniew Szwochertowski. Mit einer Silbermedaille kehrte bei den weiblichen Masters Elke Fordinal zurück. Ihre 509 Ringen bedeuteten nicht nur eine persönliche Bestleistung, sondern auch die Ehrung mit einem ersten Stern für mindestens erreichte 500 Ringe. Pech ereilte Sebastian Peter, der mit 546 Ringen die Qualifikationsrunde der 12 Herren angeführt hatte, aufgrund einer Zerrung das Viertelfinale aber nicht zu Ende ausschießen konnte und damit die Chance auf eine Medaille liegen lassen musste.

Neben den Wettbewerben in der Landesmeisterschaft nutzten einige Bogenschützen die nachträgliche Möglichkeit, zur Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft zu schießen. Darunter in der Schülerklasse A Jonas Biermann vom USC. Er erzielte mit 562 von 600 Ringen seine Saisonbestleistung und kann sich nun gute Chancen für die Teilnahme zur DM in der Halle ausrechnen. Die konkrete Teilnehmerzahl legt der Ausrichter fest.