Pompös klappt sogar im Taschenformat prima

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Spätestens nach dem dritten Lied, dem unsterblichen „I got rhythm“, war der Bann bei der 604. Ausgabe von Guten Morgen Eberswalde endgültig gebrochen. Das Publikum im wieder bestens gefüllten Saal des Paul-Wunderlich-Hauses begann, mit den Fingern zu schnippen – zunächst verhalten, dann aber bald immer leidenschaftlicher. Doch bereits von seinem ersten Beitrag an war das Trio Catfish Row für sein Programm voller George-Gerswin-Klassiker mit rauschendem Beifall belohnt worden. Die Jazzsängerin Anett Levander, unterstützt durch Christian Raake, Saxophon, und Dirk Steglich, Bassklarinette, hatte versprochen, Hits wie „Embraceable you“ oder „Summertime“, die sonst von üppig bestückten Orchestern zelebriert werden, quasi im Taschenformat vorzutragen und dennoch Herz, Bauch und Hirn der Zuhörerinnen und Zuhörer zu verzücken. Und sie schaffte es eindrucksvoll, ihr Wort zu halten. George Gershwin, Schöpfer solch epochaler Erfolge wie des Klavierkonzertes „Rhapsody in Blue“, der sinfonischen Dichtung „Ein Amerikaner in Paris“ oder der Oper „Porgy and Bess“, funktioniert auch in Minimalbesetzung prima.

„Ich bin immer wieder hellauf begeistert, welche hochkarätigen Musiker Udo Muszynski für Guten Morgen nach Eberswalde holt“, sagte Hans-Joachim Blomenkamp aus Eberswalde, der stets versucht, sich möglichst kein Konzert der Reihe entgehen zu lassen. Theater und Lesungen hätten es ihm in diesem Zusammenhang weniger angetan.

Hingegen sei es gerade die Vielfalt des Veranstaltungsformates, die ihn fasziniere, verriet Walter Wilneff aus Finowfurt. „Ich habe bei Guten Morgen Eberswalde unter anderem auch schon unglaublich tolle Jongleure oder Spaßmacher bewundert“, sagte er.

Mit der 605. Ausgabe wird am Sonnabend ab 10.30 Uhr „Das Quartal des Schweins“ fortgesetzt. So haben die Guten Morgen-Macher besondere Theater-Angebote überschrieben, in denen es irgendwie um Ferkel, Sauen und Eber geht. Diesmal ist das Ensemble Die Artisanen mit dem Stück „Drei kleine Schweinchen“ im Paul-Wunderlich-Haus zu Gast, am 16. März ist an gleicher Stelle schließlich das Theater Kokon mit „Guten Tag, kleines Schweinchen“ zu erleben.

Selbst ganz ohne Schweinereien bleibt die Reihe spannend. Am 16. Februar stellt die Tempodrom-Gründerin Irene Moessinger ihre Biographie „Berlin liegt am Meer“ vor und wird dabei von Claudia Fierke musikalisch begleitet. Und am 23. Februar gibt es unter der Überschrift „Bal Folk“ Tanzmusik mit Marcus Fabian und Thomas Strauch.