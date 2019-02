Markt zwischen Kuriositäten und Kitsch

Eva-Martina Weyer

Angermünde (MOZ) Leidenschaftliche Sammler, Schnäppchenjäger und Feilscher sind am Sonnabend und Sonntag auf ihre Kosten gekommen. Auf dem Antik- und Trödelmarkt in der Mehrzweckhalle Angermünde gab es Seltenheiten und Kuriositäten zu sehen. Besucher beugten sich über alten Schmuck und Uhren, Porzellan bekannter Manufakturen, Silber, Gemälde verschiedener Epochen, alte Stiche und moderne Grafik, Jugendstilglas, Keramik, Puppen, antikes Spielzeug und Modelleisenbahnen.

Auf rund 1000 Quadratmetern lag alles zum Anfassen bereit. Aussteller aus ganz Deutschland luden zum Schauen und Stöbern ein. Zu ihnen gehörte Dieter Lorkowski aus Dessau. „Bei mir gibt es alles, was rostig und schmutzig ist“, sagte er lächelnd. Ofentüren, ein Kinderschlitten von 1900, alte Türbeschläge und Holzrutschen waren an seinem Stand zu haben. Das am meisten begehrte Objekt war eine Werkbank aus Eiche.

Torsten Penke bezeichnet sich selbst als Jäger und Sammler. Er war aus Eberswalde nach Angermünde gekommen, weil er Wertvolles rund um die Esskultur der 1920er-Jahre erstehen wollte. Penke war schnell fündig geworden und packte zufrieden ein Glas und eine kleine Vase in seine Tasche.

Ein Ehepaar aus Eberswalde ist ganz zielgerichtet an den Stand von Doris Thiel gelaufen. „Wir sind Glashahn-Sammler. Deswegen sind wir hier. Wir lieben diese Sachen aus Lauscha und kennen die Ausstellerin vom letzten Markt“, erzählten die Eheleute, während sie die zarten Glasfigürchen vorsichtig in die Hand nahmen.

Ausstellerin Rosi Heller war schon mindestens fünf Mal auf der Antik- und Trödelmesse in Angermünde gewesen und ist immer wieder gern dabei. „Hier stimmt die Atmosphäre. Während es für manchen Aussteller der Broterwerb ist, mache ich das als Hobby. Ich bin Rentnerin“, erzählte sie. Gern wähle sie sich immer Angermünde aus, weil sie hier Stammkunden habe. „Man kann nie voraussagen, was sie wollen. Aber es gibt nette Gespräche. Nach altem Schmuck wird oft gefragt oder nach Tischwäsche aus altem Leinen oder Nachtwäsche. Sowas ziehen die Mädchen heutzutage als Kleid an.“

Das Angebot für Spezialsammler umfasste Münzen, Geldscheine, alte Postkarten, Briefmarken und philatelistische Belege sowie Kataloge, Alben und Schutzhüllen. Aber auch Trödelfans kamen auf ihre Kosten. Zwischen Kitsch, Kram und Krempel hat so mancher sein Superschnäppchen gemacht. Der Markt war außerdem eine gute Gelegenheit, Gleichgesinnte zu treffen, um zu fachsimpeln, Erfahrungen auszutauschen oder sich Ratschläge zu holen.