Froher Machtwechsel bei Kohl und Pinkel

Matthias Wagner

Eberswalde Es leben die neuen Majestäten! Am Sonnabend ist mit Bärbel Meissner und Günter Woite im Haus Schwärzetal ein neues Kohlkönigspaar inthronisiert worden. Freilich nicht blauen Blutes, dafür aber mit reichlich guter Laune und gutem Essen gesegnet.

Der Partnerschaftskreis Delmenhorst in Eberswalde hatte zur 23. Kohl- und Pinkelparty geladen – und mehr als 130 Gäste fanden den Weg an die Schwärze.

Zuvor jedoch war es nach altem Brauch gemeinsam auf Wanderschaft gegangen. Den Startschuss dazu hatte es im Schneeflocken-Wirbel am Haus Schwärzetal gegeben. Der Weg führte über Zwischenstationen zum Forstbotanischen Garten und zurück.

Wie seit einigen Jahren wurde der Tross musikalisch von Kurt Bradtke auf dem Akkordeon begleitet. Der Hobbymusiker wusste ein Stimmungslied nach dem anderen zu spielen. Zum Auftakt erklang die Brandenburgische Landeshymne. Es wurden Schmalzstullen, Glühwein und Tee gereicht. Trotz des nicht gerade einladenden Wetters hatten die Teilnehmer viel Freude bei der feucht-winterlichen Wanderung.

Die Moderation des Abends übernahm im Anschluss die stellvertretende Partnerschaftskreisvorsitzende Ines Hippeli. Nach ausgiebigem Tafeln mit Knackwurst, Kasseler und Grünkohl folgte dann die Krönung des neuen Kohlpaares. Bärbel Meissner und Günter Woite lösten Heidemarie Dahms und Wolfgang Müller ab, die das Zepter zuletzt innehatten. Köpfe sind zwar während der letzten Herrschaft nicht gerollt, dennoch hatte das scheidende Paar das Amt mit Würde ausgefüllt.

Bevor dann der Tanz eröffnet wurde, sangen alle gemeinsam das Kohl- und Pinkellied nach der Melodie des alten deutschen Volksliedes „Am Brunnen vor dem Tore“.

Unter den Besuchern waren viele Stammgäste zu entdecken – so Gerd Weidmann und seine Frau Cordula aus Finow, die sich wie immer prächtig amüsierten und zu tanzen verstanden.

Frank und Martina Brandenburg brachten gleich die ganze Familie mit. Die Töchter Christin und Kathleen hatten mit ihren Partnern viel Spaß. Man wolle zukünftig Werbung für die Veranstaltung machen, so die jungen Leute. Das freute natürlich die Partnerschaftskreisvorsitzende Birgitt Hellenbach ausnehmend.

Gildemeister Gerd Siemers aus Delmenhorst hatte die Kohlparty nach 1990 in seinem Heimatort begründet. Der Eberswalder Partnerschaftskreis etablierte das im Norddeutschen und besonders im Raum Bremen beliebte Brauchtum des Kohl- und Pinkelessens in der Folge auch in der Waldstadt. Der Startschuss fiel am 18. Januar 1997. Die Veranstaltung, die bis heute ungebrochen viele Anhänger findet, wenn auch meist ältere, hat seither Erfolgsgeschichte geschrieben. Unter anderem gehört die jährliche Neuwahl eines Kohlkönigspaares dazu.

Gegenseitige Besuche festigten über die Zeit die Städtepartnerschaft zwischen Eberswalde und Delmenhorst. So erwarten die Eberswalder in diesem Jahr im August eine Delegation aus Delmenhorst. „Wir planen ein umfangreiches Besucherprogramm“, so Birgitt Hellenbach. Zuvor jedoch fahren die Eberswalder im Mai nach Delmenhorst.

Dem Haus Schwärzetal gebühre ein Lob für die hervorragende Küche, so die Organisatoren. Für den richtigen Ton und eingängige Tanzmelodien sorgte einmal mehr DJ Jogi, der mit vielen bekannten Hits durch den Abend führte.

Birgitt Hellenbach gab sich mit der Resonanz sowie dem Verlauf der diesjährigen Party sehr zufrieden.