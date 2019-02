Kraftpaket macht Männer happy

Janet Neiser

Müllrose (MOZ) Ein Männertraum ist in der vergangenen Woche in Müllrose wahr geworden. Der Bauhof der Stadt hat nämlich Verstärkung oder vielmehr Ersatz bekommen. Ein neuer Multicar steht nun auf dem dortigen Hof und hatte wahrscheinlich am Sonntag seinen ersten Einsatz.

Der orangefarbene Lack ist bei diesem Fahrzeug noch lange nicht ab. 157.000 Euro hat sich die Stadt Müllrose die neue Multifunktionsmaschine kosten lassen. Das Geld war im vergangenen Jahr bereits im Haushalt eingestellt. „Damit können wir Schnee schieben, aber auch mähen“, freut sich Bürgermeister Detlef Meine, der sich den Multicar natürlich selbst anschauen wollte und mit den Mitarbeitern des Bauhofes gleich am ersten Tag über all die Vorzüge fachsimpelte.

Da sei zum einen das 2,40 Meter breite Räumschild, erklärt Frank Schwentke, der Leiter des Bauhofs. Damit werden künftig die Straßen in Müllrose vom Schnee befreit. Es sei denn, es handelt sich um Landesstraßen, dann kommt nämlich der Landesbetrieb Straßenwesen zum Einsatz. Außerdem gibt es eine elektronische Steuerung zum Streuen. Gestreut werden kann übrigens bis zu einer Breite von acht Metern. Doch wenn der Winter irgendwann vorbei ist, steht das Fahrzeug nicht etwa in der Garage, sondern wird zum Mähen in unwegsamem Gelände mit Straßengräben oder an schlecht zugänglichen Seitenstreifen eingesetzt. Mit ein bisschen handwerklichem Geschick sind die verschiedenen Gerätschaften gut an- und abbaubar. Fünf Minuten sollte das Wechseln etwa dauern. Die Männer auf dem Bauhof jedenfalls scheinen sich auf das neue Gefährt zu freuen. Sogar eine Automatik zum Ausweichen von Gullydeckeln gibt es. Modernste Technik also für die Müllroser.

Das Kraftpaket, das immerhin 90 km/h schafft, ersetzt einen 26 Jahre alten LKW mit Schiebevorrichtung, der spätestens bei der nächsten Kontrolldurchsicht mächtig Ärger mit dem Tüv bekommen hätte. Das Räumschild aber, das wollen die Kollegen vom Bauhof behalten. Man weiß schließlich nie, wo es noch zum Einsatz kommen könnte.

Aber nicht nur die Augen des Bürgermeisters leuchteten beim Anblick des neuen Multicar, auch der Amtsdirektor hat sich selbst ein Bild davon gemacht. „Das ist eine nicht unerhebliche Investition für eine Stadt dieser Größe“, betont Matthias Vogel. „Aber es ist eine wichtige Anschaffung, die auch eine erhebliche Erleichterung für die Mitarbeiter darstellt.“ Der Bauhof sei jetzt top ausgestattet. Sollte der Neue auch mal in anderen Gemeinden benötigt werden, so ist das Matthias Vogel zufolge über eine Leistungsverrechnung möglich. Generell aber werden Winterdienst- und Mäharbeiten in den Gemeinden des Schlaubetals über den Amtsbauhof gesteuert.