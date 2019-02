Ab in den Urlaub!

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Zu Beginn der Ferien wirkt das Wetter unentschlossen: Von einem richtigen Winter kann nicht die Rede sein, doch auch von einem vorfristigen Frühling ist nichts zu spüren. Wenigstens schürt die Aussicht auf den nächsten größeren Urlaub Vorfreude. Die Reisebüros haben gut zu tun.

Der Trend zur Kreuzfahrt hält an. Auch viele Eberswalder zieht es auf die großen Urlaubsschiffe, die alle Weltmeere befahren, mit Rund-um-Service an Bord und ausgefeilten Ausflugsprogrammen punkten und von der Infrastruktur her kleinen Städten gleichen. „Schiffsreisen sind längst kein Privileg für Betuchte mehr, sondern besonders bei Familien stark im Kommen“, sagt Annett Jansen, die das Thomas-Cook-Reisebüro im Paul-Wunderlich-Haus leitet. Immer wieder werde auch als Argument genannt, dass es kaum eine bequemere Möglichkeit gebe, innerhalb weniger Tage gleich mehrere Länder flüchtig kennenzulernen und zwischendurch die Seele baumeln zu lassen.

Wie die meisten Befragten hat auch Carolayn Dyclos vom DER-Reisebüro an der Michaelisstraße registriert, dass bei den Buchungen für den Sommerurlaub zwei Länder wieder stark gefragt sind, in denen lange kaum noch jemand Sonne tanken wollte: Vor Ägypten wegen diverser Anschläge und vor der Türkei wegen der ungewissen politischen Lage hatten sich die Touristen scharenweise gedrückt. „Inzwischen haben beide Ziele jedoch enorm an Bedeutung gewonnen“, sagt die Reiseverkäuferin. Meist würden die Türkei und Ägypten von Sonnenhungrigen gebucht, die Land und Leute längst kennen und sich nach einer unbeschwerten Zeit am Strand sehnen, ohne groß an Ausflügen interessiert zu sein. „Dort stimmt einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis“, betont sie.

„Neben den überschaubaren Kosten spielt auch die Sonnenschein-Garantie bei den Buchungswilligen eine wichtige Rolle“, ergänzt Annette Streuber vom Reisebüro Meridian im Einkaufszentrum Kleiner Stern in Finow. Obwohl die Preise für Mallorca, Ibiza und Co. gestiegen seien, ziehe es die Kunden nach wie vor nach Spanien. Verstärkt locke auch wieder nach Griechenland – auf die Inseln Kreta und Rhodos oder aufs Festland zum Beispiel. „Wer nicht ganz so tief in die Tasche greifen und sich dennoch am Mittelmeer erholen möchte, dem empfehle ich Montenegro“, sagt sie. Die Balkanhalbinsel lohne überdies landschaftlich und kulturell einen Besuch.

Es gebe gute Gründe, für Bulgarien zu schwärmen, findet Birgit Scheklies vom Reisebüro Globus in der Rathauspassage. „Allerdings lohnt es sich dort wie auch bei vielen anderen Reisezielen in Südeuropa, gründlich nach dem passenden Hotel zu suchen, damit es vor Ort keine Enttäuschungen gibt“, sagt sie.

Überhaupt sollte Experten-Wissen anzapfen, wer mehr als einen Urlaub an irgendeinem Mittelmeerstrand erleben wolle, der sich relativ problemlos auch auf den Reiseportalen im Internet buchen lasse, rät Kerstin Nolte-Winkler vom Reisebüro Azur im Volksbank-Gebäude. Die Reiseberaterinnen und -berater vor Ort seien bestens geschult und würden zum Beispiel wunderbare Ausflugsprogramme zusammenstellen oder gar geführte Reisen organisieren können. „Dieser Tipp gilt auch und besonders für alle, die sich eine Fernreise zum Beispiel nach Amerika, Asien oder in die Karibik gönnen“, fügt sie hinzu.

Bei der Kundschaft von Thomas Winkler, dem Inhaber von Fern & Meer an der Goethestraße, sind vor allem Gruppenreisen angesagt. Schon im März gibt es wieder die Möglichkeit, auf einem Postschiff die Fjorde in Europas hohem Norden entlang zu schippern. „Das ist sozusagen Kreuzfahrt-Tourismus für alle, die auf All-Inclusive und Animation verzichten wollen“, betont der Reiseverkäufer. Doch auch auf der Hurtig-Route bräuchten die Urlauber keinen Komfort zu entbehren, fügt er hinzu.

In den Winterferien, so heißt es in allen befragten Büros, sind die reisewilligen Eberswalder zweigeteilt. Manche ziehe es in den Schnee, also nach Österreich oder Tschechien, manche in die Sonne, also überall dort hin, wo es wärmer als Zuhause sei. Für ausgedehnte Fernreisen, so der Tenor, reiche vor allem Familien mit schulpflichtigen Kindern die einwöchige Pause vom Unterricht allerdings nicht. Dafür seien Kurz-Ausflüge angesagt.