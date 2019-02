Fußballer testen im Schneegestöber

Gunnar Reblin

Prignitz/Ruppin (MOZ) Die drei Ruppiner Mannschaften, die am Wochenende Testspiele absolvieren konnten, haben allesamt gewonnen. Dabei agierte der MSV Neuruppin ebenso überlegen wie die Schwarz-Roten aus Neustadt beim Debüt von Neu-Trainer Markus Hinz.

MSV Neuruppin -

Einheit Perleberg 5:1 (4:1)

Tore: 1:0 Alexander Riehl (7.), 2:0 Marcus Lemke (20.), 3:0 Tobias Voelkel (33.), 4:0 Lukas Japs (43.), 4:1 Veit Gerigk (44.), 5:1 Lars Müller (58.)

Der MSV hat seinen ersten Testspielsieg in der Winter-Vorbereitung errungen. Die Heimpartie gegen Landesligist Einheit Perleberg kann unter dem Titel „Zufall trifft auf geniale Momente“ zusammengefasst werden. Auf rutschigem Geläuf hatten alle Akteure die erwarteten Standschwierigkeiten. Ab und zu gab es aber durchaus feine Kombinationen zu sehen. Der MSV agierte feldüberlegen und hatte vor allem über die Außenbahnen viel Freiraum, denn Perleberg verdichte meist das Zentrum. Nach Steilpass von Philipp Wulff überlupfte Alexander Riehl Teamkollege Philipp Müller im Gästetor. Müller half nach Absprache zwischen Schiedsrichter Andre Schuler (Langen) und den Trainern Henry Bloch (Neuruppin) und Stefan Prüfer (Perleberg) bei den Perlebergern aus, denen kein Torwart zur Verfügung stand. Die Neuruppiner hebelten die hochstehende Gästeabwehr mehrfach per Steilpass aus. So erhöhte auch Marcus Lemke, der von Tobias Voelkel auf die Reise geschickt worden war. Den dritten Treffer bereite der emsige und laufstarke Rechtsverteidiger Björn Thore Normann - wie Wulff ein A-Junior - vor. Voelkel ließ das Leder gekonnt über den Scheitel rutschen. Der Ball schlug im langen Eck ein. Im zweiten Durchgang verflachte die Partie bei einsetzendem Schneefall.

MSV: Fraufarth - Normann (46. Vladimirov), Krüger, Blumenthal, Schultka - Japs (46. Barkow), Wulff (46. Müller), A. Riehl (46. Milushev), Dombrowski, Lemke, Voelkel

SG Bornim -

Schwarz-Rot Neustadt 2:5 (0:2)

Tore: 0:1 Daniel Gropius (5./Eigentor), 0:2, 0:3 David Paege 844., 47.), 0:4 Martin Otto (60.), 0:5 Carlos Martins (63.), 1:5, 2:5 Florian Stohf (73., 74.)

Neu-Trainer Markus Hinz standen nur 13 Akteure zur Verfügung, darunter mit Kai Schirmer ein Torwart-Zugang aus Wildberg und mit dem Brasilianer Artur Alves ein Testspieler. „Für den Auftakt war das nicht die beste Ausgangsbasis“, so Hinz. „Ich hätte schon gerne ein paar mehr Spieler unter Wettkampfbedingungen unter die Lupe genommen.“ Hinz sah sein Team dominant aufspielen, „super kompakt und schnell in die Tiefe spielend“. Grundsätzlich sei er mit der Einstellung sehr zufrieden gewesen. Die späten Gegentore gab es zum einen, weil die Kräfte schwanden und zum anderen, weil es bei der Kommunikation haperte.

Der Wildberger Schirmer ersetzt Wagner Goedert als Nummer zwei. Der brasilianische Torwart hat den Verein ebenso wie die beiden Brandenburger Christoph Bernhardt und Sascha Tiller verlassen.

Neustadt: Schirmer (61. Wilke) - Blessin, Lüderitz, Martins, Huber-Schweizer, Nguyen, Paege, Otto, Pörschke, Grube

Forst Borgsdorf -

Eintr. Alt Ruppin 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Lucas Pritzkow (35.), 1:1 Ivan Bacak (75.), 1:2 Andy Horn (84.)

Eintracht-Trainer Daniel Kraatz sah sein Team zunächst „35 Minuten klar überlegen“, ehe das Heimteam durch viele Fehler aufgebaut wurde. „In dieser Phase hat Borgsdorf es verpasst, die Tore zu machen“, so Kraatz. Im zweiten Durchgang sah er ein „wildes Spiel“. Nach dem Ausgleich der „Förster“ auf rutschigem Kunstrasen, „fand mein Team in der Schlussphase wieder zu nötigen Ruhe“, resümierte der Coach. „Und dann haben wir auch den verdienten Siegtreffer gemacht.“ Bei Alt Ruppin agierte Winter-Zugang Jens Schmidt als wichtige Anspielstation und Ballverteiler in der Offensive. Insgesamt fehlten laut Daniel Kraatz aber 13 Spieler.

Alt Ruppin: Fischer - Mäder, Krüger, John, Dargelis, A. Horn, J. Schmidt, Pritzkow, P. Wolff, Nowitzki

Walsleben - Unionabgesagt