Heilender Farbenzauber

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Tiger, Enten und idyllische Landschaften zwischen Oder und Spree gibt es seit Sonnabend in der Klostergalerie Martinus zu sehen. Angelika Kärger aus Merz zeigt dort eine kleine Auswahl ihrer Kunstwerke. Es ist die erste Ausstellung in diesem Jahr und die elfte insgesamt, die Manfred Hoffmann, der Inhaber der Klostergalerie, organisiert hat. „Nein, es ist nicht schwer, Künstler zu finden“, erzählt der Eisenhüttenstädter, der im Rahmen von Bildern seine Berufung gefunden hat. Dieses Jahr sei schon alles ausgeplant. Jeweils ein Vierteljahr haben die Hobbymaler die Möglichkeit, ihre Kunstwerke zu zeigen.

„Ich bin sehr dankbar dafür, dass das hier geklappt hat“, sagt Angelika Kärger. „Ich freue mich einfach, wenn ich meine Bilder mal in der Öffentlichkeit zeigen kann.“ Ein paar habe sie sogar schon verkauft. „Ich frage dann immer: Was ist Ihnen das Bild denn wert?“ Über den Zuspruch bei der Ausstellungseröffnung hat sich die Künstlerin aus Merz sichtlich gefreut. Immer wieder ist sie in Gespräche vertieft, fachsimpelt mit Besuchern über ihre Arbeiten und staunt, dass eine schwarz-weiße Flusslandschaft besonders gut ankommt.

„Ich male selbst nicht, aber ich kenne Angelika schon seit Jahren. Damals haben wir noch in Neuberesinchen gewohnt“, erzählt Hannelore Schlecht aus Frankfurt, die mit einem Gläschen Wein ihre Augen durch die Klostergalerie wandern lässt. Wenn sie mal bei Besuch in Merz sei, dann schaue sie sich die Bilder immer an, sagt die Frankfurterin. „Die sind schon sehr schön.“

In seiner Laudatio nennt Manfred Hoffmann die Arbeiten von Angelika Kärger einen Farbtupfer in der hiesigen Landschaft der Malerei. „Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen sich im Umkreis von 30 bis 40 Kilometern in ihrer Freizeit mit Malerei beschäftigen“, sagt er. Aber genau aus diesem Grund sei es ihm ein Bedürfnis, diese Menschen und ihre Fähigkeiten kennenzulernen und ihnen die Möglichkeit zu geben, in der kleinen Galerie ihre Arbeiten zu präsentieren.

Seit 2013 ist Angelika Kärger Rentnerin, erst mit der neu gewonnenen Freizeit hat sie sich intensiver mit der Malerei beschäftigt und in ihr eine Möglichkeit der Entspannung gefunden. Mittlerweile male sie mindestens jeden zweiten Tag, berichtet sie. „Manchmal vergesse ich dabei ganz die Zeit.“ Für sie sei Malerei heilend, Schmerzen, die vorher noch da waren, verschwinden, sobald sie Pinsel oder Pastellkreide in der Hand hat. Meistens dient ein Foto als Vorlage, das bei Spaziergängen durch die Region oder bei Reisen entstanden ist, ein Motiv, das sie besonders beeindruckt und nicht mehr losgelassen hat.

Die Ausstellung in der Klostergalerie Martinus ist bis Anfang Mai zu sehen.(ja)