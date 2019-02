Jörg Kotterba

Beeskow ([]) Zu einem Tag der offenen Tür hatte Sonnabend Die Linke in ihre Beeskower Geschäftsstelle an der Bahnhofstraße eingeladen. Dr. Karin Niederstraßer, seit 2003 Stadtverordnete und Beeskows Linke-Stadtfraktionschefin, konnte neben zahlreichen Gästen auch Sandra Schröpfer und Tobias Bank begrüßen. Sie sind Mitglieder des Sprecherrates der LAG Kommunalpolitik der Linken Brandenburg. Bank ist zudem Mitglied des Bundesvorstandes der Linken. Er lud Sonnabend zu einem Workshop zur Kommunalverfassung des Landes ein, „Grundlage für jedwede Kommunalpolitik in Brandenburg“, wie der Mittdreißiger erklärte.

Zu einer Smartphone-Schulung für Senioren lud hingegen Sandra Schröpfer ein. Die Fachfrau aus dem IT-Bereich nannte das Smartphone ein „modernes Schweizer Taschenmesser.“ Manche App könne das Leben erleichtern, andere sogar Leben retten. Eine der interessierten Zuhörer war Marita Schwarz von der Beeskower Tafel. Sie berichtete am Rande des Tages der offenen Tür, dass allein im Januar 1400 Betroffene die Tafel besuchten.(jko)