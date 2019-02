Fröhliche Hommage an Big Helga

Elke Lang

Fürstenwalde Wenn die Oderhähne kommen, strömen die Leute, noch dazu, wenn das Programm „Big Helga – een kleenet Menschenkind“ heißt und der Stargast Dagmar Gelbke ist, die von 1978 bis 1984 Bühnenpartnerin von Helga Hahnemann war. Am Freitag trat die Powerfrau, die seit 1998 ständiger Gast des Frankfurter Kabaretts ist, in der Kulturfabrik auf und wirbelte zusammen mit Wolfgang Flieder temperamentvoll über die kleine Bühne. Aber nicht nur die eigentlich genugsam bekannten Lieder und Sketche sorgten für ausgelassene Heiterkeit im Saal. Beide Kabarettisten waren in ihrer Mimik so urkomisch, dass man schon lachen musste, ehe sie ein Wort gesprochen hatten. Das Programm der beiden ist 2001 anlässlich des zehnten Todestages von Big Helga entstanden und ist nicht nur ein Revival ihrer eindrucksvollsten Nummern, über die man immer wieder lachen muss, obwohl man die Pointen kennt. Durch Einspielungen von ihrem letzten Fernsehinterview, das sie Kindern in ihrer Garderobe gegeben hat, und von Auftritten mit Dagmar Gelbke im „Kessel Buntes“ war auch die echte Big Helga zu sehen. Außerdem wurden die Programmpunkte durch Biografisches verbunden, für das Dagmar Gelbke kompetent ist. Der Information, dass Helga die 15 000 Mark der DDR für den Nationalpreis mit ihren Freunden, unter denen an erster Stelle der Komponist Arndt Bause stand, „in der denkwürdigen Nacht versoffen hat“, folgte „Wo ist mein Geld bloß geblieben“. Die Besucher klatschten beim Refrain begeistert den Takt mit. Lachen ohne Ende gab es auch, als es um das Zu- und Abnehmen ging. „Wat hab ick allet versucht, … ick wollte zierlich und schlank sein“. Das traf besonders den Nerv des Publikums mit vielen reiferen Damen.

Peggy und Hartmut Voß aus Fürstenwalde sind seit Jahrzehnten Fans der Oderhähne und schwärmen von Wolfgang Flieder, einem „ganz tollen Künstler“. „Wie die Oderhähne mit Spielen, Tanzen und Singen mitreißen können, das gefällt uns sehr“. Beide fahren immer zu den Aufführungen nach Frankfurt, „aber zu dem Programm über die Ulknudel Helga Hahnemann haben wir es noch nie geschafft“, freuten sie sich, es nun endlich in der ersten Reihe genießen zu können. Und was ihnen außerdem an den Oderhähnen gefällt: „Sie bieten eine noch bezahlbare, gute Unterhaltung.“ (el)