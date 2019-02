Neues Nadelöhr ab Mai

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Wie der Sprecher der Berliner Wasserbetriebe, Stephan Natz, betont, sei noch unklar, was sich dort im Boden befindet. Voraussichtlich Mitte Februar beginnen die Arbeiten im Untergrund, den Natz als „Wundertüte“ bezeichnet. Eine riesige Tunnelbohrmaschine wird dort ein 80 Zentimeter dickes Rohr einbringen. In diesem Schutzrohr liegt später der eigentliche Kanal für das Trinkwasser. Blankenburg hat in den vergangenen Monaten Trinkwasserleitungen im unterirdischen Vortrieb bekommen. Mit der Krugstege nähert sich der Betrieb einem neuralgischen Punkt. Ob das Ganze bis Mai erledigt ist, kann Natz noch nicht sagen. Denn davon hängt der Fortgang des Ausbaus von Malchow ab. Alle Pendler beäugen dieses Vorhaben mit Argusaugen, wird es doch zu empfindlichen Beeinträchtigungen führen.

Stephan Natz schätzt ein, dass erst nach Abschluss der Blankenburger Arbeiten die einseitige Schließung Malchows realistisch sei. Hier soll zunächst ein Regenkanal entstehen, auch die Retentionsbodenkläranlagen sind zu reinigen. Außerdem kommt eine ein Meter dicke Trinkwasserleitung in den Boden. Die Abstimmungen des ganzen Baus führt das Bezirksamt Pankow.

Im Januar hatte dieses auch wieder zur alljährlichen Koordinierungsrunde eingeladen. Den Landkreis vertrat der hiesige Fachmann für Öffentlichen Nahverkehr, Nils-Friso Weber. Allerdings konnte er wenig erhellende Informationen mitbringen. Vorgestellt wurden Sperrintervalle für die Brückenbauarbeiten der Bahn, die parallel durch Röntgental und Zepernick vorangetrieben werden. Sperrintervalle wie am zurückliegenden Wochenende ziehen sich durch das gesamte Jahr. Die gelten auf der Linie S2 vom 7. bis 11. Februar, am 16. Februar ganztags, vom 21. bis 24. Juni sowie 13. bis 16. September und 25. bis 28. Oktober zwischen Buch und Bernau, vom 2. bis 7. Oktober im Abschnitt Bernau-Zepernick.

Auf der S8 gilt vom 13. bis 15. April, 9. bis 11. Juni, 19. bis 21. Oktober sowie 8. bis 11. November Ersatz zwischen Blankenburg und Mühlenbeck-Mönchmühle. Von Blankenburg nach Buch geht es nicht vom 26. bis 29. April sowie 1. bis 6. Mai. Dann hält die Niederbarnimer Eisenbahn auch nicht in Karow. Von Bornholmer Straße bis Blankenburg ist vom 2. zum 3. Juni eine Unterbrechung geplant. Eingleisig ab Zepernick geht es bis Ende Januar 2020, ebenso bis Mai 2020 im Bahnhof Karow. Voraussichtlich vom 25. Juni bis 30. Juli 2020 fahren zwischen Buch und Bernau generell nur Ersatzbusse. Ebenso ab 17. bis 28. September 2020 zwischen Blankenburg und Buch.

Eingeschränkt ist nach wie vor die Kreuzung Wiltbergstraße/Karower Chaussee/Lindenberger Weg/Karower Straße. Ab voraussichtlich 11. Februar erfolgt der teilweise Rückbau der Baustelle, Behinderungen bleiben aber weiter erhalten.

Auch auf der Autobahn 114 wird gebaut. Der sechsspurige Ausbau ab Dreieck Pankow Richtung Norden zwingt vor allem an einigen Wochenenden zu weiten Umfahrungen. Erschwerend kommt die Sperrung der Straße 305 sowie der B109 hinzu. Am Wochenende war das Kreuz Oranienburg dicht.

