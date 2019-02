Mit Spaß durchs graue Wochenende

Beliebte Tradition: Ein Tänzchen zum Warmwerden gehört auch in Göhlen dazu. In dem Dorf waren am Wochenende vor allem die jungen Leute auf den Beinen, um Gaben für das „Eierkuchenessen“ zusammenzutragen. © Foto: Jörg Hanisch

Jörg Hanisch und Janet Neiser

Eisenhüttenstadt/Göhlen/Kobbeln „Jugendtreff zur Faschingszeit“, könnte das Wochenende überschrieben werden. Denn bei der Zamperei hat offenbar ein Generationswechsel stattgefunden. Organisiert von den jüngeren Einwohnern der Orte wurden Eier, Schinken, Speck, Wurst und Getränke eingesammelt.

„Frag doch mal die Älteren“, war die Antwort auf die Frage, wie lange denn in Schönfließ schon gezampert wird. Zampergeneral Philipp Schmitzke, der gemeinsam mit Sebastian Schulz die Rollatoren mit der montierten Schnapsflaschenbatterie schob, konnte das nicht so hundertprozentig sagen, wann denn die ganze Sache losgegangen war. Die „Alten“ wie Volker Budach und Gerald Binder gingen dann von etwa 44 Jahren aus: „Da könnte das so begonnen haben, wenn wir uns richtig erinnern“, meinte Volker Budach. Letztendlich ist das Jahr auch egal: Was den Schönfließern nicht abhanden gekommen ist, ist die Freude am Fasching, am Zampern und Feiern.

„Es ist die Mischung, die das Zampern ausmacht“, war sich Peter Barsuhn sicher, der mit seiner Frau seit 22 Jahren in Schönfließ wohnt, sich pudelwohl fühlt und die Arbeit des Heimatvereins lobt. Er war übrigens der Erste auf der rund 15 Kilometer langen Zampertour, die am Abend an der Sporthalle endete, die in den Winterferien stets zum Fastnachtsballsaal mutiert. Am 8. Februar ist Weiberfastnacht, am 9. finden der Kinderfasching und die Hauptveranstaltung statt und wer dann noch gut drauf ist, kann am 10. Februar die Kreschke genießen. Das Zampern ist der Auftakt für drei närrische Tage in Schönfließ.

Nicht ganz so viel wird in der Faschingszeit in Göhlen gefeiert. Dort trafen sich vor allem die jungen Einwohner bei Ortsvorsteherin und Gastwirtin Roswitha Schubel, um ihre Zampertour zu beginnen. „Glatt ist es nicht mehr, wir können los“, sagten die Neuankömmlinge, die schnell den kleinen Gastraum füllten. Während im großen Saal die Instrumente der Blaskapelle „Die lustigen drei Fünf“ gestimmt wurden, gab es in der Gaststube noch letzte Absprachen zur Tour. An rund 54 Häusern wollte die etwas 40-köpfige Zampergemeinde klingeln, ein Tänzchen mit den Hausherren wagen und natürlich Gaben für das große Eierkuchenessen am 16. Februar einfordern. Die Antwort, warum nur junge Leute beim Zampern dabei waren, war ebenso verblüffend wie logisch. Mit der Aussage: „Einer muss ja zu Hause sein, um uns aufzumachen, wenn wir zampern“, machte sich die Dorfjugend auf und genoss die Gastfreundschaft an jedem einzelnem Haus. Die Blaskapelle war übrigens der markantestes Unterschied zu Schönfließ. Dort kam die Musikbegleitung schon elektronisch aus der Konserve. In Göhlen halten eben auch alte Traditionen Schritt mit der Moderne.

Auch in Kobbeln gab es für die Zampergemeinde Live-Musik. Da ließ die gute Stimmung nicht lange auf sich warten. Ortsvorsteher Manfred Holzhey, der selbst als Wikinger kam, hatte auf seinem Hof aufgetafelt und Platz zum Tanzen war ebenfalls genug da. „Wir sind damit aufgewachsen, wenn gezampert wird, kommen alle mal wieder zusammen, man sieht sich, man hat Spaß. Es ist einfach ein schönes Zusammentreffen“, findet Viktoria Dammaschke, die die Tour und die Fastnacht seit zehn Jahren mit Antje Hollatz organisiert. „Wir sind die jüngere Generation“, sagt sie. Und prompt steht Doris Gnädig mit einem Lob hinter ihr: „Die machen das wirklich gut, ohne sie gäbe es keine Fastnacht in Kobbeln mehr.“ Doris Gnädig gehörte vor Jahren ebenfalls zum Organisationsteam, jetzt genießt sie nur noch. Bis zum späten Nachmittag zogen die Kobbelner durchs Dorf, danach wurde noch kräftig getanzt. „Wir sind da geübt“, sagt Antje Hollatz bezüglich des Durchhaltevermögens.