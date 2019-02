Batman und Biene Maja bitten zum Tanz

In Tracht unterwegs: Die Buckower Zamperer hatten am Wochenende viel zu lachen. © Foto: Cindy Teichert

Cindy Teichert, Elke Lang, Franziska Häusler

Beeskow Der Zamperzug rollte am Wochenende weiter: In Kummersdorf und Buckow waren die Zamperer unterwegs. In Friedland feierten die Bewohner beim Preismaskenball.

Immer das ganze Dorf entlang, einmal diesseits des Kanals, einmal auf der anderen Seite, geht es in Kummersdorf, wenn das Zampern angesagt ist. „Insgesamt zwischen fünf und sechs Kilometer, und dazu noch die Seitenstraßen“, lacht Ortsvorsteher Enrico Grass. Zwischendurch allerdings wurden unbewohnte Strecken mit dem Kremser überbrückt, mit dem Ulrich Rinnerl immer hinterher fuhr. Ab und zu allerdings war er auch mal unterwegs, um die in dem großen, mit Goldfolie ausgekleideten Bollerwagen gesammelten Spenden zum Gemeindehaus zu fahren. Dort wurden von Simone Koebsch und Melanie Fähnrich die Eierkuchen für den Eierkuchenball am Abend gebacken.

Die Spendenfreudigkeit ist in Kummersdorf groß. „Es kommt ordentlich was zusammen, bis zu drei Fahrten sind wieder nötig“, freute sich Mike Mielke, Vorsitzender vom Feuerwehrverein, der maßgeblich an der Organisation beteiligt war. Diesmal wurde die Route von hinten begonnen, „damit nicht immer die gleichen so lange warten müssen, bis wir kommen“, erklärte er. Schließlich bereiteten viele, so wie Klaus und Liane Müller, einen reichhaltigen Imbiss vor. Bei ihnen gab es für die „Helden unserer Kindheit“ mit Batman, Pippi Langstrumpf, Biene Maja und anderen saftige warme Pizza. Zum dritten Mal sorgten die Zeisigberger Musikanten für Stimmung.

Am Wochenende starteten auch die Buckower mit den diesjährigen Feierlichkeiten. Schon Freitagabend wurde im Festzelt kräftig getanzt, als die „Buckower Spitzbuben mit Band“ spielten. Zum Glück machen die Buckower nicht so schnell schlapp, denn sonst wäre es sicherlich schwierig gewesen, am nächsten Tag durch das Dorf zu zampern. Die von ihren Vorfahren überlieferte Bekleidung, die die Buckower dabei tragen, ist immer wieder eine Augenweide, denn ihnen ist es sehr wichtig, ihre Traditionen aufrecht zu erhalten. Der Fastnachtsverein zählt aktuell 88 Mitglieder.

Bis vor einigen Jahren bestand er nur aus der Fastnachtsjugend, inzwischen aber ist er für alle offen und dieses neue Konzept hat sich gut etabliert. „Der Zusammenhalt ist in den letzten Jahren besonders stark geworden“ stellt Kristin Hoffmann, eines der Vorstandsmitglieder fest. Für die meisten Buckower sei es eine Selbstverständlichkeit, gleich nach der Jugendweihe oder Konfirmation dem Fastnachtsverein beizutreten.

Dort wird man an die dörflichen Gepflogenheiten herangeführt, unternimmt gemeinsame Ausflüge und wird mit der Fastnachtstradition vertraut gemacht. „Die Älteren warten beim Zampern zum Beispiel darauf, dass die jungen Leute auf sie zugehen und mit ihnen tanzen, aber dafür muss man auch etwas tun“ so Kristin Hofmann.

Und so engagiert man alljährlich eine Tanzlehrerin aus Fürstenwalde, die den jungen Buckowern das Tanzen beibringt. „Dadurch fühlen sie sich dann gleich sicherer und legen ihre Hemmungen ab.“ Samstagabend spielten nochmals die „Buckower Spitzbuben mit Band“ und heizten dem gut gefüllten Festzelt so richtig ein. Am nächsten Wochenende feiern die Buckower weiter. Am Freitag findet um 19 Uhr der Eierball mit „Herz Ass“ statt und am Samstag steigt die große 90er-Party mit dem „Mütze Katze DJ-Team“ ab 20 Uhr. In Friedland war die Stimmung beim alljährlichen Preismaskenball wieder gut. 13 maskierte Teilnehmer machten bei dem kleinen Wettbewerb mit. Gemeinsam demaskierten sie sich um 21 Uhr. Den ersten Platz erreichte ein Trio mit dem Titel „Orchester ungelenk“. Über den zweiten Platz freute sich das Trio „Max und Moritz mit Beute Witwe“.

Rang drei ging an Falk Kaiser als Elefant. Am Samstag gingen die Feierlichkeiten in Friedland mit der Fastnacht weiter. Das Programm gestalteten die Friedländer Frauen über das geplante Mitverwaltungsmodell von Beeskow, Rietz-Neuendorf, Friedland und Tauche. Die Männer präsentierten ein unterhaltsames Männerballet mit Bierkästen und Pompons.