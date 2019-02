Müncheberger Initiative hilft bei Rückkehr

dpa

Müncheberg (dpa) Wer in die Märkische Schweiz östlich von Berlin ziehen möchte, für den könnte die Rückkehrinitiative „hierzulande(n)“ in Müncheberg ein erster Anlaufpunkt sein.

Carolin Schönwald berät dort potenzielle Rückkehrer, aber auch interessierte Zuzügler über Arbeitsmöglichkeiten, freien Wohnraum, Kita-Plätze und Freizeitmöglichkeiten. Die Vorstandsvorsitzende des Jugendfördervereins „Chance“ in Buckow (Märkisch-Oderland) sieht die Region als attraktiv für Neuankömmlinge an.

„Für Handwerker gibt es reichlich Jobs, ebenso in sozialen Bereichen. Akademiker sind im Müncheberger Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) willkommen“, sagte Schönwald. In der Region gebe es schnelles Internet, so dass auch IT-Spezialisten und Freischaffende gute Bedingungen hätten. „hierzulande(n)“ gehört zum Netzwerk der zehn Rückkehrerinitiativen „Ankommen in Brandenburg“.