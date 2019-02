Den Opfern ein Gesicht geben

Jörg Kotterba

Lieberose Eine Essschüssel mit eingravierter Häftlingsnummer, die Kopie einer Transportliste vom KZ Sachsenhausen, zu Herzen gehende Porträts von zu Tode Gequälten: In der Mahn- und Gedenkstätte an der Lieberoser Bahnhofstraße wurde am Sonnabend der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Kulturstaatssekretärin Ulrike Gutheil erinnerte in ihrer Rede an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte und an die Auflösung des KZ-Nebenlagers vor 74 Jahren.

Die Erinnerung an die Opfer sei zugleich „ein Aufruf, wachsam zu sein.“ Noch immer höre man von antisemitischen Vorfällen bis zur körperlichen Gewalt, von Vorurteilen und kruden Verschwörungstheorien. Das Thema Antisemitismus gehöre „in die Mitte der Gesellschaft, in Schulen und Universitäten.“

Die Kulturstaatssekretärin zitierte eine der zentralen Botschaften des vor drei Jahren verstorbenen Max Mannheimer, einem der prominentesten Holocaust-Überlebenden und Repräsentant der Juden in Deutschland: „Ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah. Aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon.“

Der Lieberoser Peter Kotzan, der sich seit 1980 im Verein zur Förderung der Mahn- und Gedenkstätte engagiert, erinnerte am Rande der Veranstaltung, dass bei der Auflösung des Lagers am 2. Februar 1945 fast 2000 Häftlinge den Todesmarsch nach Sachsenhausen antreten mussten. „Viele von ihnen fanden dabei den Tod, zum Teil von den SS-Wachmannschaften erschossen.“ Mehr als tausend Marsch-unfähige Häftlinge, überwiegend ungarische Juden, wurden an den drei darauffolgenden Tagen im Lager erschossen und in Massengräbern verscharrt.

Peter Kotzan konnte für die Gedenkveranstaltung tolle Partner gewinnen. Für eine bewegte Stunde in der Museumsbaracke sorgten unter anderem die Lehrerinnen Anke Krück (Klarinette) und Nicole Bullan (Querflöte) von der Musikschule Miertsch mit Sitz in Waltersdorf. Die Neuntklässler Jasmin Lansky und Willy Schaaf von der Leichhardt-Oberschule Goyatz fanden berührende Gedenkworte. Schauspieler, Geschichtenerzähler und Buchautor Michael Becker (Lieberose) las aus Erinnerungen ehemaliger Häftlinge.

Dazu wurden Linolschnitte des 14-jährigen Thomas Rose gezeigt. Gudrun Kotzan, Ehefrau des Vereinsvorsitzenden, las aus der 1943 entstandenen „Reportage unter dem Strang“ von Julius Fucik. Sie war es auch, die bei der abschließenden Kranzniederlegung am Mahnmal eine kleine Rede hielt.

Danach wurde eine Gedenktafel für den belgischen Lager-Häftling Marcel van Acker enthüllt. Er wurde nach einem Todesmarsch Richtung Ostsee in Crivitz durch die Rote Armee befreit.(ko)