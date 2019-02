Prinzenpaar , Funkengarde und Männerballett

Bettina Winkler, Mara Kaemmel

Schöneiche/Woltersdorf Rund 300 Gäste kamen am Sonnabend unter dem Motto „Kinderheld trifft Narrenwelt“ zur ersten Faschingsparty der Saison vom Schöneicher Faschingsclub in die Paul-Bester-Halle. Gleich mehrere Besucher hatten sich als Mickey Mouse, Bine Maja und Pipi Langstrumpf verkleidet. Doch das Thema bot eine enorme Bandbreite: Ost- und Westhelden trafen hier aufeinander, darunter Marianne Rosenberg, Alice Cooper und Puppendoktor Pille. In der bunten Schar aus Film- und Comicstars, der Schlageridole und Märchenfiguren stach neben pickligen Hexen und Frauen in Dalmatiner-Kostümen eine Vierergruppe hervor. Sie stellte ihre Helden aus der Hollywood-Interpretation von „Alice im Wunderland“ mit Jonny Depp dar. Enrico Janßen kam als Hutmacher, seine Frau Christina als Herzkönigin, Ines Wonesch als Weißes Kaninchen und ihr Mann Frank mit Krönchen auf dem Kopf als Weiße Königin. Die Janßens machen beim Fasching mit, seit sie 2014 nach Schöneiche gezogen sind. „Die Party ist immer ungezwungen“, erklärte Christina Janßen. „Der Faschingsclub bietet jedes Mal ein tolles Programm.“

Zu den Programm-Höhepunkten zählt traditionell der Auftritt des Männerballetts. Dieses Mal posierten die Herren als Fußball-Idole: Und in dieser Formation sind sie nächstes Wochenende noch einmal in der heldengeschmückten Halle zu erleben. Zwar ist der Seniorenfasching am Freitag schon ausverkauft. Für die Party am 9. Februar gibt es noch ein paar Restkarten.

Für das frisch gekürte Prinzenpaar Ina und Uwe Völkel vom Woltersdorfer Carnevalverein war die Faschingsveranstaltung am Sonnabend in der Mensa der Schule der dritte offizielle Auftritt. „Wir sind schon aufgeregt und haben Lampenfieber“, sagte Ina, die I.

Knapp 30 Akteure boten dem närrischen Publikum ein 180-minütiges Programm unter anderem mit der Funkengarde und dem Männerballett „Tanzganoven“. Für den 18-jährigen Tamino Broschei war die Session im Männerballett Premiere. Maja Kluge, Abgesandte der Prinzengarde der Stadt Berlin, war extra mit zwei Offizieren angereist, um seinen Auftritt nicht zu verpassen. Präsident des Carnevalvereins Tommy Krieger führte durch das Programm und nahm bei seiner Büttenrede auch die Woltersdorfer Gemeindevertreter, die kürzlich die von vielen gewünschte Mehrzweckhalle ablehnten, aufs Korn.(mk/bw)