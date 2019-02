Kapitale Hechte und Zander

Bettina Winkler

Briesen (MOZ) 40 Vereine mit 2600 Mitgliedern sind im Kreisanglerverband Fürstenwalde- Stadt organisiert. Einer davon ist der Briesener, der in diesem Jahr 70-jähriges Bestehen feiert. Bei der Jahreshauptversammlung am Sonnabend im Gemeinde-und Vereinshaus ging es um Finanzen, Veranstaltungen und Fangerfolge.

Zahlreiche Pokale erzählen von den jahrelangen Erfolgen des Briesener Angelvereins. Sie lagern in Kisten, müssen noch einen dekorativen Platz im neuen Domizil finden. Seit einiger Zeit sind die Angler im Keller des Gemeinde - und Vereinshauses untergebracht. „Das ist mittlerweile der fünfte Umzug innerhalb des Hauses “, erzählt Schatzmeisterin Elke Hinze, die Unterlagen und Dokumente noch bei sich zuhause untergebracht hat. Dort wo einst der Jugendclub war, endet nun hoffentlich die Odyssee der Petrijünger. 81 Mitglieder darunter fünf Frauen und sieben aktive Jugendliche haben eines gemeinsam: die Liebe zum Angelsport. Kapitale Hechte, Zander und Aale hat Torsten Kaiser (49, aus Briesen), der seit über 40 Jahren Angler ist, schon aus dem Kanal geholt. Auch der 72-jährige Briesener Alfred Sperath kann auf kapitale Fänge zurück blicken: die größten waren ein 1,25 Meter langer Wels und ein 1,05 Meter langer Hecht. Heute fährt der 72-Jährige zum Angeln gern nach Norwegen. „Da gibt es mehr und größere Fische“ erzählt er und begründet gleich: „Vor fünfzig Jahren gab es in der Spree an die 30 Fischarten, heute sind es höchstens 12.“ Dana Mauche (44, aus Briesen) hatte schon als Kind Spaß daran. „Es ist ein besonderes Erlebnis, wenn die Fische beißen“, erzählt sie. Zudem genießt die 44-Jährige bei ihrem Hobby Ruhe und Natur. Beim Hegefischen – das mehrmals im Jahr stattfindet und den großen Bestand an Weißfischen wie Plötze und Rotfeder reduzieren soll – hat sie besonderen Spaß. „Da kann man in kurzer Zeit viele Bisse haben“, so Dana Mauche. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr beim traditionellen An-, Sommer- und Abangeln 65 Kilogramm Friedfische geangelt. Wobei Björn Zickerow, Gerd Kruner, Wolfhard Wichard sowie Bernd und Steven Odoy die vordersten Plätze belegten.

Über Angelvereine gibt es in der Briesener Ortschronik nur wenig zu lesen. Obwohl der Ort unweit am Oder-Spree-Kanal – in dem viele Fischarten beheimatet sind – gelegen, schon immer Angler angezogen hat. 1928 ist von einem Reichsangelverein die Rede. „Erst 1949 taucht der Briesener Angelverein erstmalig auf. Folglich feiern wir in diesem Jahr 70-jähriges Bestehen“, erzählt Joachim Wolff. Der 79-Jährige ist nicht nur begeisterter Angler, er widmet sich auch mit weiteren Briesenern als Ortschronisten-Team der Erforschung der Historie. Mit einem „Petri Heil“, dem typischen Gruß der Angelfreunde, wurden die zahlreichen Mitglieder zur Jahreshauptversammlung des Briesener Anglervereins begrüßt. Der Vorstand gab Rechenschaft über Finanzen und stellte den Veranstaltungsplan 2019 vor. Gerd Fischer, Vorsitzender des Kreisanglerverbandes stellte sich aktuellen Fragen, wobei das geplante Naturschutzgebiet von Neubrück bis Fürstenwalde eine Rolle spielte.