Robert Biedron gründet eigene Partei

Mathias Puddig

Warschau (MOZ) Weiß-rote Flaggen, das Europa-Sternenbanner und dazwischen immer wieder das Victory-Zeichen: In Warschau hat der linksliberale Politiker Robert Biedron eine neue Partei gegründet. Das Bündnis mit dem Namen „Wiosna“ (Frühling) soll sowohl bei den Parlamentswahlen in diesem Herbst als auch bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr antreten.

Auf dem Gründungskonvent in Warschau versprach Biedron am Sonntag, den „polnisch-polnischen Krieg“ zu beenden und die Gesellschaft zu einen. „Wir wollen Wertschätzung, wir wollen Dialog“, sagte Biedron. Damit zielte er auf den erbitterten Streit zwischen den beiden großen Parteien „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) und der „Bürgerplattform“ (PO). „Lasst uns dafür sorgen, dass der Frühling in diesem kalten Land einzieht“, rief er seinen Anhängern zu. „Dies ist unser Frühling!“

Dafür kündigte Biedron die Erneuerung des Landes an: Er warb für einen höheren Mindestlohn, für die Gleichberechtigung von Mann und Frau, für Minderheitenrechte und für die Einhaltung europäischer Standards unter anderem im Justizbereich. Den Einfluss der katholischen Kirche will er zurückdrängen. Polen müsse „weltlich und souverän“ sein, skandierten die Zuschauer.

Biedron gilt als Hoffnungsträger der progressiven Kräfte in Polen. Zunächst engagierte er sich bei den Sozialdemokraten, später wechselte er zur liberalen Partei „Deine Bewegung“ (TR). Für die TR zog er 2011 als erster offen schwuler Politiker in den polnischen Sejm ein. 2014 gewann er als Parteiloser die Bürgermeisterwahl im nordpolnischen Slupsk. Um seine eigene Partei aufzubauen, verzichtete der 42-Jährige im vergangenen Jahr auf eine Wiederwahl. In Umfragen liegen Biedron und seine Bewegung seit Monaten regelmäßig hinter PiS und PO auf dem dritten Platz – weit vor den Sozialdemokraten und der Bauernpartei.