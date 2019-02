14-Jähriger greift Mädchen an

Mandy Oys

Hohen Neuendorf (MOZ) Ein Junge im Alter von 14 Jahren wurde am Sonnabend von der Polizei in Gewahrsam genommen. Er hatte zwei Mädchen bis zum Hohen Neuendorfer Bahnhof verfolgt und eines von ihnen angegriffen, berichtet Stefan Rannefeld von der Polizeidirektion Nord. Begonnen hatte der Streit kurz zuvor in der Stadt. Der 14-Jährige hatte Schneebälle auf zwei etwa gleichaltrige Mädchen geworfen, es kam zum Wortgefecht. Schließlich nahm der 14-Jährige eines der Mädchen in den Schwitzkasten. Die beiden flüchteten zum Bahnhof. Der Junge folgte ihnen und sprach sie wieder an. Ein weiteres Wortgefecht folgte laut Rannefeld. Dasselbe Mädchen, das der 14-Jährige zuvor in den Schwitzkasten genommen hatte, griff er dort wieder an. Die Polizei fand den Jungen in der Nähe des Bahnhofes und brachte ihn zu seinen Eltern. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.